banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99174
ALTIN
257.012
DOLAR
5.6648
STERLİN
7.1045
EURO
6.3763
6 aylık bebek hayatını kaybetti
6 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Kıbrıslı aile Konya yolunda ölümden döndü
KIBRISLI AİLE KONYA YOLUNDA ÖLÜMDEN...
Marketten içki çaldı
MARKETTEN İÇKİ ÇALDI
Adeola Owoyale cinayet şüphelileri gözaltına alındı
CİNAYET ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALINDI
banner306

Sağlık Bakanı Pilli, Basın Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı Pilli, Basın Günü nedeniyle mesaj yayımladı

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:15
Sağlık Bakanı Pilli, Basın Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, en zor koşullarda, gece gündüz demeden hizmet veren Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini dünyaya yansıtan, geçmişini ve tarihini kamuoyuna duyuran Kıbrıs Türk basınının önemine işaret etti. 
Pilli, Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Basınımızın gerek sağlık alanındaki gelişmeler, gerekse ülke genelindeki haberleri yansıtırken özgürce ama sorumluluk bilinciyle görev yapması, kamuoyunu tarafsız olarak bilgilendirmesi, hepimizi daha güzel günlere taşıyacak, kurumlarımıza olan güveni arttıracaktır” dedi. 
Basın mensuplarının çok sesliliğin takipçisi olarak objektif ve doğru gazetecilikle kamuoyunu bilgilendirmesi, toplum çıkarına yansıyacak haberlerle halkı yönlendirmesinin önemine işaret eden Pilli mesajında şu ifadelere yer verdi: 

banner317
“İlkeli gazetecilik geleneğini kendine görev edinen tüm basın mensuplarının haklarının iyileştirildiği ve çalışma koşullarının daha çağdaş düzeye ulaştırılması için yasal düzenlemelerin en kısa sürede hayata geçtiği günler temenni eder, gündeme taşıdıkları konularla topluma katkı sağlamakta olan, tüm basın çalışanlarımızın 11 Temmuz Basın Gününü en samimi duygularımla kutlar, başarılarının devamını dilerim”

 

Son Güncelleme: 11.07.2019 15:45
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcafer’den yaz ayları çalışma saatleri konusunda çağrı!
Gürcafer’den yaz ayları çalışma saatleri konusunda çağrı!
DAÜ öğrencileri dünyanın çeşitli yerlerine gitmeye hazırlanıyor
DAÜ öğrencileri dünyanın çeşitli yerlerine gitmeye hazırlanıyor
Çocukları ödüllendirirken, teknolojiye itmek yerine, yetenek ve becerilerini daha iyi değerlendirebileceği bir alana yönlendirilmesi gerekir
Çocukları ödüllendirirken, teknolojiye itmek yerine, yetenek ve becerilerini daha iyi değerlendirebileceği bir alana yönlendirilmesi gerekir
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, 11 Temmuz Basın Günü mesajı
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, 11 Temmuz Basın Günü mesajı
Basın Günü Nedeniyle Tak’a Ziyaret
Basın Günü Nedeniyle Tak’a Ziyaret
Polis Basın Subaylığı tören provaları çerçevesinde kapanacak yolları açıkladı
Polis Basın Subaylığı tören provaları çerçevesinde kapanacak yolları açıkladı
Kırgızistanlı Sanatçı Almaz Sharshekeev’ın 25 Eserden Oluşan Kişisel Resim Sergisi Açıldı
Kırgızistanlı Sanatçı Almaz Sharshekeev’ın 25 Eserden Oluşan Kişisel Resim Sergisi Açıldı
Sağlık Bakanı Ali Pilli: ” Kalkanlı Yaşam Evi’nde Tüm Sıkıntı Ve Eksikliklerin Giderilmesi İçin Çalışma Başlatmış Durumdayız”
Sağlık Bakanı Ali Pilli: ” Kalkanlı Yaşam Evi’nde Tüm Sıkıntı Ve Eksikliklerin Giderilmesi İçin Çalışma Başlatmış Durumdayız”
Akıncı: “Cep telefonlarının her iki tarafta da çalışması son derece önemli bir hizmet“
Akıncı: “Cep telefonlarının her iki tarafta da çalışması son derece önemli bir hizmet“
Çağdaş Müzik Derneği, “5. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’ne” Katıldı
Çağdaş Müzik Derneği, “5. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’ne” Katıldı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim