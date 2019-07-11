Sağlık Bakanı Pilli, Basın Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, en zor koşullarda, gece gündüz demeden hizmet veren Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini dünyaya yansıtan, geçmişini ve tarihini kamuoyuna duyuran Kıbrıs Türk basınının önemine işaret etti.

Pilli, Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Basınımızın gerek sağlık alanındaki gelişmeler, gerekse ülke genelindeki haberleri yansıtırken özgürce ama sorumluluk bilinciyle görev yapması, kamuoyunu tarafsız olarak bilgilendirmesi, hepimizi daha güzel günlere taşıyacak, kurumlarımıza olan güveni arttıracaktır” dedi.

Basın mensuplarının çok sesliliğin takipçisi olarak objektif ve doğru gazetecilikle kamuoyunu bilgilendirmesi, toplum çıkarına yansıyacak haberlerle halkı yönlendirmesinin önemine işaret eden Pilli mesajında şu ifadelere yer verdi:



“İlkeli gazetecilik geleneğini kendine görev edinen tüm basın mensuplarının haklarının iyileştirildiği ve çalışma koşullarının daha çağdaş düzeye ulaştırılması için yasal düzenlemelerin en kısa sürede hayata geçtiği günler temenni eder, gündeme taşıdıkları konularla topluma katkı sağlamakta olan, tüm basın çalışanlarımızın 11 Temmuz Basın Gününü en samimi duygularımla kutlar, başarılarının devamını dilerim”