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Sağlık Bakanı Pilli Ayaktan Tanı Merkezi’nin pandemi kliniğine dönüştürüldüğünü söyledi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kovid- 19 hastalarına daha iyi hizmet vermek için altyapıyı geliştirmeye başladıklarını, şu anda Lefkoşa’daki Ayaktan Tanı Merkezi’nin pandemi kliniğine dönüştürüldüğünü söyledi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:37
Sağlık Bakanı Pilli Ayaktan Tanı Merkezi’nin pandemi kliniğine dönüştürüldüğünü söyledi
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kovid- 19 hastalarına daha iyi hizmet vermek için altyapıyı geliştirmeye başladıklarını, şu anda Lefkoşa’daki Ayaktan Tanı Merkezi’nin pandemi kliniğine dönüştürüldüğünü söyledi.

Pilli, UBP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Merkezin tamamen Kovid-19 hastalarına ayrıldığına işaret ederek, merkezin 2. katının 45-50 yatak kapasiteli olduğunu ve tamamen yoğun bakım olabilecek duruma geldiğini anlattı.

Kovid-19 hastalarının yoğun bakım ihtiyacı olması durumunda orda tedavi görebileceğini kaydeden Pilli, Merkezin alt katının da 50 yatakla hizmet verebilecek şekilde hazır olduğunu ifade etti.

Kovid-19 hastalarının hepsinin hastanede kalacak diye bir durum olmadığını belirten Pilli, şu anda hastaların kaldığı iki otel olduğunu ve hastaların kaldıkları otel sayısının gerekmesi halinde artırılabileceğini söyledi.

“İZOLE ŞARTLARINA UYMAYANLAR İÇİN GEREKEN YAPILACAK”

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Yurt dışından gelenlerle ilgili olarak da Bakan Pilli, yurt dışından gelenlerin test sonuçları çıkıncaya kadar izole olacakları yönünde bir taahhütname imzaladıklarını ancak bunlara uyulmadığını belirtti.

Bunların kontrolü amacı ile ekipler kurulduğunu aktaran Pilli, her bölgede ekiplerin İlçe Emniyet Kurulları ile birlikte kontroller yapacağını söyledi.

Pilli, taahhütnameye uymayanlar ile ilgili gerekenin yapılacağını vurguladı.

TÜRKİYE İLE KARŞILIKLI KONTROL

Pilli, “Yurtdışından gelenlerin testlerini kontrol amacı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında bir e-nabız var. Elektronik ortamda yüklenmeyen hiçbir testi taşıyan kişiler uçağa veya gemiye alınmayacak. Mutlaka e-nabızdan geçecektir. Elektronik ortamda yüklü testler kabul edilecek” dedi.

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Son Güncelleme: 19.08.2020 19:01
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