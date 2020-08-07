banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1038
ALTIN
473.203
DOLAR
7.1433
STERLİN
9.4993
EURO
8.4402
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz gerekir”
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz...
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Yalana bağımlı
Yalana bağımlı
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
banner355

Sağlık Bakanı Pilli: “Ayaktan Tanı Merkezi Kovid-19 Merkezi olacak“

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nin Kovid-19 Merkezi olacağını açıkladı.

07 Ağustos 2020 Cuma 13:51
Sağlık Bakanı Pilli: “Ayaktan Tanı Merkezi Kovid-19 Merkezi olacak“
banner337
banner351

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nin Kovid-19 Merkezi olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yeni tomografi cihazı alınan  Ayaktan Tanı Merkezi’ni ziyaret ederek, incelemede bulundu

Bakan Pilli, ziyarette yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele, Ayaktan Tanı Merkezi ve yeni alınan tomografi cihazı hakkında bilgi verdi.

Kovid-19’un tüm dünyayı sarmasının ardından, pandemi ile mücadele konusunda çeşitli adımlar atıldığını hatırlatan Pilli, bunlardan birinin de ayrı bir tomografi cihazı almak olduğunu belirtti.

“Halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti vermek için  yeni bir tomografi cihazı aldık” diyen Bakan Pilli, cihazın tamamen halkın yardımı ile alındığını kaydetti.

banner341
Pilli, cihazın alınmasına katkı koyan iş insanları Dimağ Çağıner, Burak Başel, Serhan Kombos, Derviş Zeynel Abidin, ve Mazhar Iqbal Choudhry  ve Olgay Öksüz’e teşekkür etti.

“AYAKTAN TANI MERKEZİ, ‘COVİD-19 MERKEZİ’ OLUYOR”

Bakan Pilli, Kovid’in  tüm dünyada olduğu gibi ülkede de devam ettiğini hatırlatarak, “Halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti verilmesi için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Burası önümüzdeki günlerde tamamen hastaneden ayrı  bir yer olarak Kovid-19 merkezi olacak. Tahmini olarak 100 yatak kapasiteli olacak. Üst katın altyapısı tamamlandı.  Her odada yoğun bakım olabilecek donanım vardır” diye konuştu.

Ayaktan Tanı Merkezi’nin karantina bölümü olmasının ardından merkezin nereye taşınacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Pilli, merkezin yanında atıl olan  yeri klinik haline getireceklerini söyledi.

 Bakan Pilli’nin ziyaretinde  Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ile  Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan da hazır bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 07.08.2020 14:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “türkiye De Kktc De, Doğu Akdeniz’deki Haklarının Gasp Edilmesine Göz Yummayacak”
Tatar: “türkiye De Kktc De, Doğu Akdeniz’deki Haklarının Gasp Edilmesine Göz Yummayacak”
Hava Sıcaklığı Bir Hafta Boyunca İç Kesimlerde 34-37 Derece Dolaylarında Olacak
Hava Sıcaklığı Bir Hafta Boyunca İç Kesimlerde 34-37 Derece Dolaylarında Olacak
Bakanlar Kurulu Toplandı
Bakanlar Kurulu Toplandı
Lefkoşa-girne Anayolu, Yapım Ve Yama Çalışması Nedeniyle
Lefkoşa-girne Anayolu, Yapım Ve Yama Çalışması Nedeniyle
Özersay: “bu Topraklarda Kök Salmak İçin Devlete Sahip Çıkmalıyız”
Özersay: “bu Topraklarda Kök Salmak İçin Devlete Sahip Çıkmalıyız”
Haksen, Cas Çalışanlarının Alacaklarıyla İlgili Bilgi Almak İçin Şirketler Mukayyitliğine Başvurdu
Haksen, Cas Çalışanlarının Alacaklarıyla İlgili Bilgi Almak İçin Şirketler Mukayyitliğine Başvurdu
Tatar: “kıbrıs Adasının Barış Ve Refah Merkezine  dönüşmesini Arzuluyoruz;  ancak Rum-yunan İkilisi Uzlaşmazlığı Ve Gerginliği Tercih Ediyor”
Tatar: “kıbrıs Adasının Barış Ve Refah Merkezine  dönüşmesini Arzuluyoruz;  ancak Rum-yunan İkilisi Uzlaşmazlığı Ve Gerginliği Tercih Ediyor”
Gürcafer: “40 Dereceyi Aşan Sıcaklarda Dışarıda İnsan Çalıştırmayın”
Gürcafer: “40 Dereceyi Aşan Sıcaklarda Dışarıda İnsan Çalıştırmayın”
GAÜ’den Zeytinlik Köyü için Cittaslow projesi
GAÜ’den Zeytinlik Köyü için Cittaslow projesi
Turizm Ve Çevre Bakanı Evren, Küresel Salgın Covid-19’un Olumsuz Yönde Etkilediği Turizm Sektörü İle İlgili Açıklamalarda Bulundu
Turizm Ve Çevre Bakanı Evren, Küresel Salgın Covid-19’un Olumsuz Yönde Etkilediği Turizm Sektörü İle İlgili Açıklamalarda Bulundu

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim