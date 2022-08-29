Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Altuğra mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Türk Ulusunun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; Büyük Taarruz zaferinin 100. yıl dönümünü Anavatan Türkiye ile aynı duygu birliği içerisinde onur ve coşkuyla kutlamaktayız.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Türk Ordusu’nun uzun yıllar boyunca verdiği zorlu mücadeleler sonucunda Türk Ulusu zafere ulaşmış, 30 Ağustos Zaferi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır.

Ülke tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan 30 Ağustos 1922 tarihiyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşman devletlerce paylaşılan vatan toprakları bu zaferle birlikte işgal altından çıkmış, Türk milleti için aydınlık günler doğmuştur.

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu’na şükran ve minnetlerimizi sunarken, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, gazileri saygıyla anar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Ulusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım."