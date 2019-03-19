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Sağlık Bakanı Besim: “Hedefimiz her ilçede tüm vatandaşlarımıza ve yaşlılarımıza bakım sağlayacak devlete ait bir yaşam evi kurulmasıdır”

Sağlık Bakanı Besim: “Hedefimiz her ilçede tüm vatandaşlarımıza ve yaşlılarımıza bakım sağlayacak devlete ait bir yaşam evi kurulmasıdır”

19 Mart 2019 Salı 15:05
Sağlık Bakanı Besim: “Hedefimiz her ilçede tüm vatandaşlarımıza ve yaşlılarımıza bakım sağlayacak devlete ait bir yaşam evi kurulmasıdır”

Sağlık Bakanı Filiz Besim göreve geldikleri günden bu yana yaşlıların en temel ihtiyaçlarından biri olan sağlık hizmetlerini güçlendirmek adına önemli adımlar atarak, yaşlıların sağlık hizmetlerine kolay ulaşımını sağladıklarını söyledi.

Besim, bu kapsamda tüm sağlık merkezlerinin özellikle kadın ve çocuk sağlığı ile birlikte yaşlılara hizmet veren merkezler haline gelmesi için gerek uzman doktor gerekse de tıbbi altyapı açısından güçlendirildiğini ve güçlendirilmeye devam edildiğini kaydetti.

EVDE BAKIM OLANAĞI

Besim yayımladığı Yaşlılar Haftası mesajında, 4 büyük sağlık merkezine ultrason cihazı alındığını ve kan laboratuvarlarının 1 ay içinde devreye gireceğini belirterek, ihtiyaç duyulması halinde tüm vatandaşlara ve yaşlılara deneyimli hemşireler tarafından bölgelerine yakın sağlık merkezlerinden evde bakım olanağı sağlanacağını belirtti.

HASTA REFAKATÇİSİ SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Besim, yerli iş gücü istihdamını desteklemek ve ülkenin kanayan yarası hasta refakatçisi sorununu çözmek için başlatılan hasta refakatçisi projesi ile ihtiyaç duyulması halinde yaşlılara Sağlık Bakanlığı tarafından eğitimi verilmiş, donanımlı hasta refakatçilerinin hizmet vermesinin sağlandığını da kaydetti.

Besim ayrıca, yine devletin yaşlılara, çocuklara, zor durumdaki bireylere bakmak, onları güvenceye almak yükümlülüğünden yola çıkılarak, Kalkanlı Yaşam Evi’nin hayata geçirildiğini ifade etti.

HEDEF HER İLÇEDE BİR YAŞAM EVİ

Yaşlıların bakımlarının sağlandığı Yaşam Evi’nde sosyal alanları dahil olmak üzere her türlü ihtiyaçların eğitimli personel tarafından karşılandığını belirten Besim, 17 Aralık’ta çalışmaya başlayan ve 300 yatak kapasitesine kadar çıkabilecek durumda olan merkezle birlikte hedefin ileride her ilçede mutlaka devlete ait bir yaşam evi kurulması olduğunu açıkladı.

Besim açıklamasında “Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için en iyi sağlık hizmetlerini sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tüm yaşlılarımızın Yaşlılar Haftasını yürekten kutlar, sağlıklı günler dileriz.” ifadelerini kullandı. 

Son Güncelleme: 19.03.2019 20:01
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