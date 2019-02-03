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Sağlık Bakanı Besim: “Aydın Denktaş tüm toplumun kalbinde yer etmiştir”

Sağlık Bakanı Besim: “Aydın Denktaş tüm toplumun kalbinde yer etmiştir”

03 Şubat 2019 Pazar 08:10
Sağlık Bakanı Besim: “Aydın Denktaş tüm toplumun kalbinde yer etmiştir”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Kıbrıs Türk toplumunun mücadele yıllarına tanıklık eden Aydın Denktaş’ın, tüm toplumun kalbinde yer etmiş bir kadın, bir anne, bir eş olarak hayatının her aşamasında yaptığı fedakarlıklar ve güçlü duruşu ile örnek teşkil ettiğini” vurguladı.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Aydın Denktaş’ın ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Besim, şunları kaydetti:

“Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Raif Rauf Denktaş'ın eşi,  Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Bir tarihin daha aramızdan ayrıldığını üzülerek belirtir, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve toplumumuza başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun”

Son Güncelleme: 03.02.2019 11:19
Anahtar Kelimeler:
Filiz Besim
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