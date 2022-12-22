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Sağlık Bakanı Altuğra’dan Acil Durum Hastanesi Çocuk Servisi’ne ziyaret

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, yeni yıl dolayısıyla Acil Durum Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti.

22 Aralık 2022 Perşembe 14:04
Sağlık Bakanı Altuğra’dan Acil Durum Hastanesi Çocuk Servisi’ne ziyaret

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, yeni yıl dolayısıyla Acil Durum Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret ederek, çocuklara hediyeler verdi.

Altuğra ziyarette yaptığı açıklamada, bakanlık için çocukların kırmızı çizgi olduğunu o nedenle Çocuk Acil Servisi kurarak ülkede bir ilke imza attıklarını belirtti.

Bakan Altuğra, sağlık çalışanlarına özellikle pandemi döneminde gösterdikleri özveriden dolayı müteşekkir olduğunu da ifade etti.

Bakanlık olarak sağlık sitemini daha da güçlendirmek için Türkiye ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Altuğra, iki ülke arasında imzalanan son protokolle çift uyruklu pratisyen hekimlerin mecburi hizmetlerini KKTC de yapabileceğini, bunu bekleyen çok sayıda hekim bulunduğunu, böylelikle hekim kadrolarını güçlendirerek daha hızlı sağlık hizmeti sunabileceklerini belirtti.

Çocuk Servisinde sağlık çalışanları için yeni yıl dolayısıyla resepsiyon da verildi.

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