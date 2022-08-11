Sağlık Bakanı Altuğra, Yeni Girne Hastanesi İçin İhale Sürecinin Başladığını Açıkladı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, uzun bir süredir beklenen yeni Girne hastanesinin yapımı için ihale sürecinin başladığını açıkladı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana halka daha iyi bir sağlık hizmetinin sunulması için büyük emek verdiklerini belirten Bakan Altuğra, yeni Girne hastanesi projesinin mali protokol içerisinde ivedilikle hayata geçirilmesi gereken bir madde olduğunu kaydetti.

Girne bölgesinde artan nüfusa göre mevcut hastanenin yetersiz kaldığını belirten Altuğra, yeni hastanenin hayata geçmesiyle halka tam teşekküllü bir sağlık hizmetinin sunulabileceğini söyledi.

Sağlıkta özellikle alt yapı konusunda sorunların olduğunun bilincinde hareket ettiklerini kaydeden Bakan Altuğra, bu sorumluluk duygusu ile hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

Altuğra, sırasıyla yaşanan tüm sıkıntıların üstesinden gelmek için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.