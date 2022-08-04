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Sağlık Bakanı Altuğra, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Mergen'i Ziyaret Etti

04 Ağustos 2022 Perşembe 19:15
Sağlık Bakanı Altuğra, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Mergen'i Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Ankara temasları kapsamında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Mergen'i ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, Bakan Altuğra, Ankara'da bulunduğu süreçte mezun olduğu Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi'ni ziyaret etmek istediğini, üniversitenin değerli hocalarının sıcak karşılamalarından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Yıllar önce mezun olduğu üniversitede mesleğini kazandığını belirten Bakan Altuğra, bugün geldiği noktada hocalarının büyük emeği olduğunu kaydetti. 

Dekan Mergen de, eski bir mezun olan Bakan Altuğra'yı Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi'nde görmekten şeref duyduklarını, anlamlı ziyareti nedeniyle teşekkür ettiklerini belirtti.

Ankara'da temaslılarını tamamlayan Altuğra ve beraberindeki heyet bugün yurda döndü.

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Son Güncelleme: 04.08.2022 23:19
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