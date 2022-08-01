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Sağlık Bakanı Altuğra Ankara'da… Altuğra, Anıtkabir’i ziyaret etti

01 Ağustos 2022 Pazartesi 18:56
Sağlık Bakanı Altuğra Ankara'da… Altuğra, Anıtkabir’i ziyaret etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Ankara temasları çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın daveti üzerine beraberindeki heyetle Ankara’ya giden Altuğra, ilk ziyaretini Anıtkabir’e gerçekleştirdi.

Altuğra'ya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Fatma Arşehit Soykan ve diğer yetkililer eşlik etti. Altuğra, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu, daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçerek, Anıt Özel Defterini imzaladı.

Sağlık Bakanı Altuğra, Anıt Özel Defterine şunları yazdı:

“KKTC Hükümeti’nin Sağlık Bakanı olarak manevi huzurunuzda olmaktan büyük onur ve heyecan duymaktayım.

Çizdiğiniz yoldan sapmadan, gösterdiğiniz ilke ve devrimler ışığında yürüyen Kıbrıs Türk halkı olarak bizler daima ideolojilerinizi en değerli rehberimiz olarak kabul ettik.

Yüce Türk milletinin bölünmez bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı, en karanlık günlerinde gözlerini size çevirmiş, sizden aldığı güç ve şevkle milli mücadelesini sürdürmüş ve bu mücadeleyi kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır. Yaktığınız özgürlük meşalesinin aydınlattığı yolda, devrimlerinizden ve çağdaş dünya görüşünüzden aldığımız ilhamla, Kıbrıs Türkü'nün dünyadaki haklı yerini elde etmek için başlatmış olduğumuz haklı mücadelemizi azimle sürdüreceğiz.

En asli vazifemiz, böyle bir lidere sahip olmanın gururuyla eserlerinizi yaşatmak, cumhuriyeti yüceltmek ve düşünceleriniz rehberliğiyle ülkemizi daima daha ileri noktalara taşımaktır. Kutsal emanetinizi ancak bu sayede gelecek nesillere ulaştırabiliriz.

Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan sapmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak, önünüzde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de şükranla anarız.”

Altuğra, bu akşam da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Askeri Ataşeliği tarafından Gazi Orduevinde düzenlenecek “KKTC Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu”na katılacak.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, yarın da mevkidaşı Türkiye Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca ile görüşecek. Görüşmede, alt yapı projeleri ve pandemi süreci değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Altuğra'ya, Ankara ziyaretinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ile Özel Kalem Müdürü eşlik ediyor.

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