Sağlık Bakanı Altuğra, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti

Altuğra: "Seyir halindeki ambulanslarımız anbean izlenebilmektedir "

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Altuğra, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin, tam donanımlı ambulanslarla hızlı ve etkin bir şekilde çalışılmakta olduğunu, bu bağlamda tüm KKTC genelindeki ambulansların takibini, anlık telsiz ses kayıtları, konum takibi, geriye dönük kayıtların toplanması ve ambulansların GPS aracılığı ile izlenmesini sağlayan KAS 20 yazılım programının devreye girdiğini açıkladı.

KAS 20 yazılım programıyla olay yerine varış, ayrılış ve hastaneye varışların takip edildiğini belirten Altuğra, öncelikli hedefin zamanla yarışan 112 Acil ambulanslarının hastalara en kısa sürede ulaşması ve ambulansları etkin olarak kullanmayı sağlamak olduğunu söyledi.

Altuğra, ayrıca adli olaylarda 112 ses kayıtları ve ambulans takip telsiz kayıtları sayesinde Polis Genel Müdürlüğü'ne de yardımcı olunduğunu aktardı.

Toplum sağlığı ve acil durumlar için bu kutsal görevi yapan 112 Komuta Kontrol Merkezi Sorumlu Hekim Dr. Naciye Nami ve tüm 112 Acil hizmeti ekibini gönülden kutladığını belirten Altuğra, tüm sağlık çalışanları gibi 112 Acil hizmetinde görev yapan sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden büyük emek sarf ettiklerini vurguladı.