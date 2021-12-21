Sağlık Bakanı Ali Pilli, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı. Bakan Pilli’nin mesajı şöyle:

“1960 yılında kurulan ve Kıbrıslı Türkler’in kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoruyla dışlanan Kıbrıs Türkleri’nin adadan da silinmesi için saldırarak ve göçe zorlayarak hedefine ulaşmaya çalışan Rumlar, 1963 yılı 21 Aralık’ta tarihe Kanlı Noel olarak da geçen taarruzu gerçekleştirmişlerdir. Aziz şehitlerimizin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde canlarını feda ederek gösterdikleri özveri ve azim, bugünlere ulaşmamızın başlıca dayanağı olmuştur. Kıbrıs Türk Halkı üzerinde derin izler bırakan tarihte kara bir leke olarak yerini alan bu soykırım hareketinin bir daha asla yaşanmaması en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle büyük bir cesaret ve fedakârlık göstererek Kıbrıs Türkleri’nin toplumsal varoluş mücadelesi uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, kahramanlarımızın huzurlarında bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun "