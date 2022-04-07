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Sağlığımız tehlikede: Analizler yapılmıyor!

Eski Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Asbaşkanı, Halkın Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Çevre Sorumlusu Dt. Teksen Köroğlu, Devlet Laboratuvarı’nın 4 Nisan’dan beridir kalıntı analizleri yapamadığına dikkat çekerek, toplum sağlığının büyük tehlikeye atıldığını vurguladı.

07 Nisan 2022 Perşembe 15:11
Sağlığımız tehlikede: Analizler yapılmıyor!

4 Nisan itibarıyla hiçbir meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntı analizi yapılamamasının, 7- 8 hafta daha yapılamayacak olmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Köroğlu, “Halk sağlığını, üreticileri, ihracatçıları kim düşünüyor?” diye sordu.

   Köroğlu, Devlet Laboratuvarı yetkililerinin göz göre göre, biten analiz kitlerini neden zamanında sipariş vermediğini de sordu.

    Teksen Köroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi: 

“1- Devlet Laboratuvarı kalıntı analizlerini yapamıyor… Kim yapacak?

   İçinde bulunduğumuz ekonomik sorunlar nedeni ile ‘her şeyin başı sağlık’ sözünü ikinci planlara atarak başka konulara odaklanarak toplum sağlığını çocuklarımızın sağlığını maalesef büyük tehlikelere atmaktayız. Ve önce insan sağlığını öne almamız gerektiğini herkesin bilmesine ne olursa olsun akıllardan çıkmaması gerekliliğini vurgulayarak bir tehlikeye dikkat çekmek istiyorum.

   4 Nisan itibarı ile hiç bir meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntı analizi yapılamıyor. Devleti, halk sağlığını, üreticileri, ihracatçıları kim düşünüyor?

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    Hükümet, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Devlet LABARATUVARI, devletine, üreticilerine, halk sağlığına sebep oldukları, olacakları bu zararını kim karşılayacak? Bu kadar mı insanımızı düşünüyorlar?

2- Devlet Laboratuvarı Göre göre, bile bile bittiğini gördüğü bu kalıntı analizlerinde kullanacağı standartları neden zamanında sipariş vermedi?

    Ne zaman sipariş verdi ki laboratuvarda artık 4 Nisan itibarı ile hiçbir kalıntı analizi yapılamıyor?

3-Devlet Laboratuvarı belki de 7-8 hafta hiçbir kalıntı pestisit analizini yapamayacak. Bu nasıl bir sorumluluk? Hükümet, Sağlık Bakanlığı neyi denetliyor?

4-Devlet Laboratuvarı ve hükümet bu analizleri yaptırmayarak halkının yediği meyvenin, sebzenin kontrolsüz bir şekilde üretilmesine, tüketmesine, halk sağlığını Allah’a emanet bırakacaksa, görevini yapmayacak. Yapamayacaksa bu görev ve mevkilerdeki sorumluların ne işleri var, ne yapıyorlar?

5-Hükümet, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Devlet Laboratuvarı… Ekonomik çıkmaza giren ülkemizde zorluklar içinde yapılan üretimde üreticilerin ihraç edilecek meyvenin sebzenin analizlerini kim yapacak?

   Toplumun ithal edilen veya yerli ürettiği yiyeceği yediği sebzenin, meyvenin sağlıklı olması için kalıntı kontrol analizlerini kim yapacak?”

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