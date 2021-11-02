Sağanak yağmur kazaya neden oldu

02.11.2021 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Gazimağusa Dumlupınar bölgesinde İsmet İnönü Bulvarı üzerinde Fırat Serhat Galeri önlerinde kuzey istikametinde seyreden Gazimağusa’da sakin Kemal KÖSTÜ (E-19) yönetiminde bulundurduğu EH 064 plakalı salon araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisinde kendi ekseni etrafında dönüp geri geri savrularak yolun sağında bulunan SFC isimli iş yerinin tentesine ve kaldırım üzerinde bulunan 4 adet ahşap saksılara aracının arka tampon kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. (MHA)