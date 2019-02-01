Sağanak yağmur geliyor

Çarşamba-perşembe günleri sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2– 8 Şubat arasında bölge periyodun ilk yarısında yüksek basınç, ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, çarşamba günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, perşembe günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde genellikle 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk iki günü Güney ve Batı diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.