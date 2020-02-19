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Sağanak yağmur bekleniyor

Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanak yağmur bekleniyor

Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

19 Şubat 2020 Çarşamba 13:29
Sağanak yağmur bekleniyor
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Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde, gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 20 - 26 Şubat döneminde, bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava, yarın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Cuma, Cumartesi ve Pazar, parçalı çok bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ise az bulutlu geçecek.

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En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde genellikle 15 - 18 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 

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Son Güncelleme: 19.02.2020 17:19
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