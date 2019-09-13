banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102692
ALTIN
274.931
DOLAR
5.6718
STERLİN
7.0648
EURO
6.2957
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Bulduğu cep telefonunu çaldı
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner307
Flaş Haber
Tecavüzcü firar etti
Kapat

Sağanak yağmur bekleniyor

Sağanak yağmur bekleniyor

13 Eylül 2019 Cuma 11:07
Sağanak yağmur bekleniyor

Hafta sonu sağanak veya gökgürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 14–20 Eylül tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile yarın ve pazar günleri üst atmosferdeki serin ve nemli diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

banner317
Hava yarın ve pazar günü parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu diğer günlerde ise açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimlerde 33 - 36 derece, sahillerde 29 - 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.

Son Güncelleme: 13.09.2019 14:18
Anahtar Kelimeler:
KktcYagmurHavaDurumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı köylerde elektrik kesintisi var
Yarın bazı köylerde elektrik kesintisi var
Lute’dan Akıncı’ya yapıcı çabaya bağlılığından dolayı teşekkür
Lute’dan Akıncı’ya yapıcı çabaya bağlılığından dolayı teşekkür
Oğuz: “İthal meyve ve sebze kontrolleri düzenli olarak yapılıyor”
Oğuz: “İthal meyve ve sebze kontrolleri düzenli olarak yapılıyor”
Töre: “KKTC halkının geleceğe güvenle bakmasının en büyük nedeni Türkiye'nin garantisidir”
Töre: “KKTC halkının geleceğe güvenle bakmasının en büyük nedeni Türkiye'nin garantisidir”
Zaroğlu: “Savvas yakalanıp yargılanmadan yeni ayinlere izin verilmemeli”
Zaroğlu: “Savvas yakalanıp yargılanmadan yeni ayinlere izin verilmemeli”
“tezgÂh” Oyunu Sahnelendi
“tezgÂh” Oyunu Sahnelendi
Bengihan: “Askeri cephanelik patlaması, üzerinde ciddiyetle durulması ve acilen tedbir alınması gereken bir olaydır”
Bengihan: “Askeri cephanelik patlaması, üzerinde ciddiyetle durulması ve acilen tedbir alınması gereken bir olaydır”
Korkmazhan: “Sivil soruşturma komisyonu oluşturulmalıdır”
Korkmazhan: “Sivil soruşturma komisyonu oluşturulmalıdır”
Savaşan: “Patlama ile açıklamaların popülizmden uzak yapılması gerekli”
Savaşan: “Patlama ile açıklamaların popülizmden uzak yapılması gerekli”
4. Açık Kapı Sivil Toplum Festivali Bu Pazar Başlıyor
4. Açık Kapı Sivil Toplum Festivali Bu Pazar Başlıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim