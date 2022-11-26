Sağanak yağmur bekleniyor!

Ülkede bugün yer yer sağanak beklenirken, hava hafta boyunca bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren 2 Aralık Cuma güne kadar bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını açıkladı.

Bu çerçevede yarın hava parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk günü kuzey ve batı diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli cumartesi, pazartesi ve salı günleri ise yer yer fırtınamsı esecek.