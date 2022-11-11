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Sağanak yağmur bekleniyor!
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Sağanak yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi, yarın öğleye kadar yer yer sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.

11 Kasım 2022 Cuma 16:36
Sağanak yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi, yarın öğleye kadar yer yer sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.

Salıya kadar hava açık ve az bulutlu geçecek, çarşamba günü itibarıyla ise sağanak yağmurlu havanın gelmesi ve cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Kasım tarihli hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi alında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 22-25 derece dolaylarında olacak. Rüzgarın ise, periyodun ilk günlerinde kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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