banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Falyalı cinayeti: 2 zanlının tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı
8 gün daha tutuklu kalacaklar
Akaryakıta zam yapıldı
Akaryakıta zam yapıldı
Hasipoğlu: “Henüz hiçbir partiyle tam bir uzlaşı yok”
Hükümet kurma çalışmaları
Al gülüm ver gülüm meselesidir bu…
Al gülüm ver gülüm meselesidir...
Koronavirüs iki can daha aldı!
Koronavirüs iki can daha aldı!
banner405

Sağanak yağmur bekleniyor

16 Şubat 2022 Çarşamba 15:15
Sağanak yağmur bekleniyor

SICAKLIK CUMARTESİ 11-14 DERECEYE DÜŞECEK

Meteoroloji Dairesi, Cumartesi günü yanında haftaya Salı ve Çarşamba günlerinde sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

banner341
Hava belirtilen günler haricinde genellikle parçalı ve zamanla bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece, Cumartesi günü ise 11-14 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette; Cumartesi günü ise kuvvetli yer yer fırtınamsı esecek.

banner360
Son Güncelleme: 16.02.2022 15:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da Halil Falyalı cinayeti zanlılarından 2'si hakkında daha ek gözaltı süresi alındı
İstanbul'da Halil Falyalı cinayeti zanlılarından 2'si hakkında daha ek gözaltı süresi alındı
"1400 taşeron işçi iki aydır maaş alamıyor"
"1400 taşeron işçi iki aydır maaş alamıyor"
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
LTB, 92 iş yeri denetledi, 4 imha işlemi yapıldı
LTB, 92 iş yeri denetledi, 4 imha işlemi yapıldı
Demokrasi Şehitleri Cumatesi anılacak
Demokrasi Şehitleri Cumatesi anılacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Falyalı cinayeti: 2 zanlının tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı
Falyalı cinayeti: 2 zanlının tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı
Akaryakıta zam yapıldı
Akaryakıta zam yapıldı
Hasipoğlu: “Henüz hiçbir partiyle tam bir uzlaşı yok”
Hasipoğlu: “Henüz hiçbir partiyle tam bir uzlaşı yok”
Al gülüm ver gülüm meselesidir bu…
Al gülüm ver gülüm meselesidir bu…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim