Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede, ilk iki gün alçak basınç, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle KKTC’de hava yarın parçalı bulutlu, Cuma parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Cumartesi hava az bulutlu, Pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Pazartesi ve Salı parçalı bulutlu, Çarşamba ise parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı yarın iç kesimler ve sahillerde 21 – 23 diğer günlerde ise 18 – 20 derece santigrat dolaylarında seyredecek.



Rüzgâr, periyodun ilk iki günü Kuzey ve Doğu, diğer günlerde Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.