Safir Serisinin Yazarı Kemal B. Caymaz’a Fantastik Roman teşvik ödülü verildi!

Bu yıl Girne Belediyesi Sponsorluğunda ilk kez genç yazarlara verilmeye başlanan “Fantastik Roman Teşvik Ödülü” Safir Serisiyle Kıbrıs genç edebiyatında adından sıkça söz ettiren Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kemal B. Caymaz’a takdim edildi.

Ödülünü Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’den alan Caymaz Yaptığı konuşmada;

“Hayalleri olan liseli bir genç olarak yazmaya başladığı Safir Serisinin ödüle layık bulunmasından dolayı Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’ne ve genç yazarları teşvik etmek adına başlattıkları bu atılımla Girne Belediyesi’ne teşekkürlerini sunarken, ödülünü Safir Serisini okuyan tüm Kıbrıslı geçler adına aldığını belirtti. Caymaz, gelecek yıllarda birçok genç fantastik yazarın ortaya çıkacağına ve Kıbrıs Türk Edebiyatının fantastik dalda da zengileşeceğine inandığını da sözlerine eklerken Safir Üçlemesinin Final Kitabı olan “Çobanyıldızı Krallığı” üzerinde çalışmalarının devam ettiğini ve gelecek yıl Işık Kitabevi tarafından yayınlanacağının müjdesini verdi.