Saffet Aşıksoy: “Ülkedeki gelir adaletsizliği sonucunda 10 binler açlığa mahkum edilmiş durumda''

” 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasının güncel fiyatlarla hesaplanması üzerine, Sosyal Adalet Hareketi, Kurucu Başkanı ve Sözcüsü Saffet Aşıksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “4 kişilik bir ailenin bir aylık gıda harcaması 4.095 TL. Asgari ücret 3.323 TL. Ülkede 10 binler açlık sınırının altında, asgari ücretle çalıştırılıyor.” dedi

Açıklamanın devamı şöyle;

Geçtiğimiz aralık ayında hükümet yetkilileri tarafından, kişi başı milli gelirin yıllık 15.000$ olduğu söylenmişti. Bu açıklamaya göre, o dönemdeki $ kuru ile hesaplasak bile, 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama geliri 30.000 TL olduğu anlamındadır. Aylık geliri bu düzeyde olan çok az aile vardır. Bazı üst düzey devlet yetkilileri ve büyük firmaların bazı yöneticileri hariç, maaşlı veya kendi nam ve hesabına çalışan bir çok ailenin geliri bunun altındadır. Asgari ücretlinin ise nerdeyse ortalama gelirin onda biri kadar geliri olduğu görülmektedir. Kişi başı milli gelirin yıllık ortalama 15.000$ olması için, bu gelirin altında olan 100 binlerin yanında çok az ultra zengin olması gerekmektedir. Bütün bunlar bize, ülkede gelir adaletinin olmadığını gösteriyor. Bu gelir adaletsizliğinin sonucunda asgari ücretle çalışan 10 binler açlığa mahküm bırakılmış durumda. Önerimiz, bakan, milletvekili ve müsteşar maaşlarının, asgari ücrete endekslenmesidir. Bir çok AB ülkesinde millet vekili maaşının asgari ücrete oranı yaklaşık 3.5dur. Bunu geçmeyecek şekilde sabitlenebilir. Yani çalışana reva görülenin 3.5 katı. Böylelikle yönetenler kendi maaşlarını artırabilmek için asgari ücreti artırmak durumunda kalır. Ülkede yaşayan herkesin, kendini ve ailesini insana yakışır şekilde yaşatabiliyor olması gerekmektedir. Bu gelir adeletinin sağlanması için, sivil toplum olarak üzerimize düşen sorgulama, denetleme ve toplumu bilgilendirme görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Sosyal Adalet Hareketi