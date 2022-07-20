banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
52 yaşında hayatını kaybetti
52 yaşında hayatını kaybetti
Karavanlar mı zararlı yoksa lağım suyu mu?
Karavanlar mı zararlı yoksa lağım...
Fuat Oktay KKTC'de...
Fuat Oktay KKTC'de...
Şafak Nöbeti 13’üncü kez tutuldu
Şafak Nöbeti 13’üncü kez tutuldu
Bugün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı…
Bugün 20 Temmuz Barış ve...
banner404

Şafak Nöbeti 13’üncü kez tutuldu

20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:30
Şafak Nöbeti 13’üncü kez tutuldu

Yavuz Çıkarma Plajı’nda dün akşam başlayan etkinlik, sabahın erken saatlerinde tamamlandı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Barış Harekatı’nın başladığı yer olan Alsancak Yavuz Çıkarma Plajında 13’üncü kez Şafak Nöbeti tutuldu.

Şafak Nöbeti,13’üncü yılında “hem tarihimize, hem de sahilimize sahip çıkıyoruz!” sloganıyla tutuldu.

Müze gemi önünde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte halk oyunları gösterileri ve bando konseri yer aldı.

Etkinlikte daha sonra meşalelerle sahile inildi.

Lazer gösterisi ve Su Altı Taarruz timi gösterisinin de yapıldığı etkinlikte şehitler için dualar okundu.

Şafak Nöbeti, sabahın erken saatlerine kadar sürdü.

banner360
Son Güncelleme: 20.07.2022 09:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karavanlar mı zararlı yoksa lağım suyu mu?
Karavanlar mı zararlı yoksa lağım suyu mu?
52 yaşında hayatını kaybetti
52 yaşında hayatını kaybetti
Vakıflar Örgütü Ve Din İşleri Yönetim Kurulu Yeniden Oluşturuldu
Vakıflar Örgütü Ve Din İşleri Yönetim Kurulu Yeniden Oluşturuldu
Büsküvütçü:” 20 Temmuz Mukaddes Bir Bayramdır”
Büsküvütçü:” 20 Temmuz Mukaddes Bir Bayramdır”
Asgari Ücrete Üç Sendikadan Yapılan İtirazlar Komisyonda Değerlendirilecek
Asgari Ücrete Üç Sendikadan Yapılan İtirazlar Komisyonda Değerlendirilecek
Olsan Oran'dan anlamlı 20 Temmuz mesajı
Olsan Oran'dan anlamlı 20 Temmuz mesajı
YSK Yeniden Oluşturuldu
YSK Yeniden Oluşturuldu
Fuat Oktay KKTC'de...
Fuat Oktay KKTC'de...
Bugün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı…
Bugün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı…
Lefkoşa'nın sevilen esnaflarından İbrahim Cünnük hayatını kaybetti
Lefkoşa'nın sevilen esnaflarından İbrahim Cünnük hayatını kaybetti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim