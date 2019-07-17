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Şafağın Askerleri 45 Yıl Sonra Kktc’de Buluşuyor…

ŞAFAĞIN ASKERLERİ 45 YIL SONRA KKTC’DE BULUŞUYOR…

Şafağın Askerleri 45 Yıl Sonra Kktc’de Buluşuyor…

ŞAFAĞIN ASKERLERİ 45 YIL SONRA KKTC’DE BULUŞUYOR…

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:34
Şafağın Askerleri 45 Yıl Sonra Kktc’de Buluşuyor…

ŞAFAĞIN ASKERLERİ 45 YIL SONRA KKTC’DE BULUŞUYOR…

MUTLU BARIŞ HAREKATI’NIN KRİTİK ÇARPIŞMALARINDAN OLAN “ATAKTEPE-DOĞRUYOL”UN KAHRAMANLARI 20 TEMMUZ KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE KKTC’YE GELECEK…

KAHRAMANLAR YILLAR SONRA BİR KEZ DAHA AYNI YERDE MÜCAHİTLERLE BULUŞACAK…

Lefkoşa, 17 Temmuz 19 : Barış Harekatı’nın kritik çarpışmalarından olan “Doğruyol-Ataktepe” muharebelerinin kahramanları 20 Temmuz kutlamaları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.

Bolu Komando Tugayı’nın 1. Komando Taburu askerlerinden oluşan Kahraman Gaziler “Sonsuza Kadar Tek Yürek” sloganıyla 18-21 Temmuz tarihlerinde gelecekleri KKTC’de kutlama törenlerine katılacak ve çeşitli etkinliklerde yer alacak.

KKTC’ye 18 Temmuz Perşembe günü gelecek olan Kahramanlar aynı gün düzenlenecek KKTC Milli Mücadele Madalyası takdim törenine katılacak.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda saat 17.00’de gerçekleşecek törende kahraman gazilere madalya ve beratları Başbakan Ersin Tatar tarafından takdim edilecek.

Kahraman Gaziler aynı gün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından da 18.30’da kabul edilecek.

Bolu Komando Tugayı 1. Komando Taburu kahramanları 19 Temmuz Cuma günü ilk olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan tarafından kabul edilecek.

Daha sonra şehit arkadaşlarının yattığı Boğaz Şehitliği’ni ziyaret edecek.

Gaziler aynı gün, 20 Temmuz 1974’te harekatın dönüm noktası olarak da kabul edilen “Ataktepe-Doğruyol” çarpışmalarının yapıldığı St. Hilarion Bölgesi’ni ziyaret edecek.

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Burada o gün birlikte savaştıkları mücahitlerle de buluşacak olan kahraman gaziler “zafer yürüyüşü” gerçekleştirecek.  Bu etkinlik BRT tarafından da canlı olarak yayınlanacak.

19 Temmuz gecesi Yavuz Çıkarma Plajı’nda gerçekleşecek Şafak Nöbeti’ne de katılacak olan gaziler,  burada halkı selamlayacak.

Bolu Komando Taburu kahramanları 20 Temmuz Cumartesi günü ise Lefkoşa Doktor Fazıl Küçük Bulvarı’nda yer alacak olan Resmi Tören’e katılacak.

Aynı gün Girne’de gerçekleşecek Solo Türk gösterisini de izleyecek olan kahraman gaziler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın vereceği resepsiyona da katılacak.

21 Temmuz Pazar günü Kocatepe şehitlerini anma etkinliğine katılacak olan kahramanlar aynı gün KKTC’den ayrılacak.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balyemez ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndan Salahi Uçkan ve Aziz Karaaziz’den oluşan organizasyon komitesinin koordinasyonunda gerçekleşecek ziyarete Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun yanı sıra başta Acapulco Resort Otel olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş destek veriyor.

ATAKTEPE-DOĞRUYOL ÇARPIŞMALARI 

Kıbrıs çıkarmasının en kritik anlarında, savaşın kaderini değiştirebilecek kadar değerli olan St. Hilarion bölgesindeki Doğruyol tepesi Rum kontrolüne geçmişti.

Bolu Komando Tugayı’nın 1. Tabur Komutanı olan Yarbay Cemal Eruç ve ona bağlı kahraman askerleri bir destan yazarak bu tepeyi geri aldılar.

20 Temmuz gecesi saatler 24.00’ü gösterdiğinde başlayan çarpışmalar, 21 Temmuz günü saat 10.30’a kadar devam etmiş ve kahraman komandoların kendilerinden sayıca üstün ve ağır silahlarla mevzilenmiş Rum ve Yunan birliklerine karşı aldıkları kesin zaferle sonuçlanmıştı.

10 saati aşkın devam eden çarpışmalarda Bolu Komando Taburu aralarında 3. Bölük Komutanı Üsteğmen Oğuz Yener’in de bulunduğu 7 kahramanını şehit vermişti. 

Bolu Komando Tugayı 1. Komando Taburu Barış Harekatı sırasında toplam 21 şehit vermiş, 56 personel de yaralanmıştı.

(FG)

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