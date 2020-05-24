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Sadıkoğlu: “Lütfen bu bayram aramıza sağlık için mesafe koyalım

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı

24 Mayıs 2020 Pazar 08:42
Sadıkoğlu: “Lütfen bu bayram aramıza sağlık için mesafe koyalım
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Covid-19 salgını nedeniyle, tedbirler çerçevesinde Ramazan Bayramı’nda da dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, “Bayramlar herkesi birbirine kavuştururdu ancak lütfen bu bayram aramıza ‘sağlık için’ mesafe koyalım” dedi.

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Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Paylaşımın ve iyiliğin yoğun olarak yaşandığı Ramazan Ayı’nı uğurlamanın burukluğu, küskünlüklerin, kırgınlıkların giderildiği Ramazan Bayramı'nı karşılamanın ise mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı’nın milletimize ve tüm İslam Alemine öncelikle sağlık getirmesini diliyorum. Bu bayram her ne kadar büyüklerimizle, sevdiklerimizle, dostlarımızla birlikte olamasak da güzel günler yakında biliyoruz.  Bayramlar herkesi birbirine kavuştururdu ancak lütfen bu bayram aramıza ‘sağlık için’ mesafe koyalım.   Bu vesileyle tüm halkımızın mübarek ramazan bayramını kutluyor, herkesin birbirine kavuşacağı sağlıklı yarınlar diliyorum.”

Son Güncelleme: 24.05.2020 09:19
Anahtar Kelimeler:
Ramazan BayramıHasan Sadıkoğlu
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