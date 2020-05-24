Sadıkoğlu: “Lütfen bu bayram aramıza sağlık için mesafe koyalım

Covid-19 salgını nedeniyle, tedbirler çerçevesinde Ramazan Bayramı’nda da dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, “Bayramlar herkesi birbirine kavuştururdu ancak lütfen bu bayram aramıza ‘sağlık için’ mesafe koyalım” dedi.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Paylaşımın ve iyiliğin yoğun olarak yaşandığı Ramazan Ayı’nı uğurlamanın burukluğu, küskünlüklerin, kırgınlıkların giderildiği Ramazan Bayramı'nı karşılamanın ise mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı’nın milletimize ve tüm İslam Alemine öncelikle sağlık getirmesini diliyorum. Bu bayram her ne kadar büyüklerimizle, sevdiklerimizle, dostlarımızla birlikte olamasak da güzel günler yakında biliyoruz. Bayramlar herkesi birbirine kavuştururdu ancak lütfen bu bayram aramıza ‘sağlık için’ mesafe koyalım. Bu vesileyle tüm halkımızın mübarek ramazan bayramını kutluyor, herkesin birbirine kavuşacağı sağlıklı yarınlar diliyorum.”