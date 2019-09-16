Sadıkoğlu İskele Şehit İlker Karter İlkokulu’nu ziyaret etti

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yeni eğitim yılının ilk gününde İskele Şehit İlker Karter İlkokulu’nu ziyaret etti, burada çocukların heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu.
İSKELE BELEDİYESİ’NİN OKULLARA DESTEĞİ SÜRÜYOR
Öte yandan, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, İskele Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan okullara, yeni dönemde katkılarının süreceğini söyledi. “Elimizden geldiği sürece eğitim kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diyen Sadıkoğlu, “Genç nesillerin kaliteli ve uygun ortamda eğitim görmeleri önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.