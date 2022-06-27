Sadıkoğlu İskele Long Beach sahilde sosyal medyaya yansıyan lağım suları değil

SADIKOĞLU İSKELE LONG BEACH SAHİLDE SOSYAL MEDYAYA YANSIYAN LAĞIM SULARI DEĞİL

Ergün YAHAT

İskele Long Beach Shilinde bugün sosyal medyaya yansıyan lağım suları denize akıyor haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Hasan Sadıkoğlu Atık Su Konusunda Sürekli olarak İskele Long Beach sahiline derelerde biriken durgun suların yosunlanması olduğunu,arıtımdan çıkan temiz suların bu durağan sular ile birlikte karışması ve su seviyesinin yükselmesi sonrasında taştığını söyledi Sadıkoğlu gerekli temiz raporlarında mevcut olduğunu söylerken halkımızın bu konuda rahat olmasını istedi.