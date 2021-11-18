Sadıkoğlu: “İskele Belediyesi’nin tedbirleri aralıksız sürüyor”

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN!

KORONAVİRÜS ALACAĞIMIZ TEDBİRLERDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİL

İSKELE BELEDİYESİ, DEZENFEKTAN ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

SADIKOĞLU: “HER ZAMANKİNDEN DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ, MASKESİZ DIŞARI ÇIKMAMALIYIZ”

Tüm dünyayı olduğu gibi Mart 2020’den bu yana ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. İskele Belediyesi de İskele Belediyesi sınırlarında bulunan ve halkın yoğun olarak gittiği alanlarda dezenfektan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da havaların soğumasıyla birlikte yeniden artışa geçen koronavirüs salgınıyla ilgili halka çağrıda bulundu. Kış mevsimiyle birlikte grip ve koronavirüsün hemen hemen aynı belirtileri taşıdığını belirten Sadıkoğlu her iki virüsten de korunmamın maske, sosyal mesafe ve temizlikten geçtiğini bir kez daha hatırlattı. Başkan Sadıkoğlu, koronavirüsten korunmada en etkili yöntem olan aşı için de özellikle hala daha aşı olmayanlar için aşı olun çağrısı yaptı.

İSKELE BELEDİYESİ, DEZENFEKTAN ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

İskele Belediyesi İlaçlama Birimi, İskele ve köylerinde dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor. Devlet daireleri, kurum ve kuruşlar, okullar, parklar kısacası halkın yoğun olarak kullandığı alanları hemen hemen her gün ilaçlayan İskele Belediyesi, Mart 2020’den bu yana koronavirüs tedbirlerini de uygulamaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararlara riayet eden İskele Belediyesi, halkın da bu kurallara uyması, rehavete kapılmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

SADIKOĞLU: “HER ZAMANKİNDEN DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ, MASKESİZ DIŞARI ÇIKMAMALIYIZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da havaların soğumasıyla birlikte yeniden artışa geçen koronavirüs salgınıyla ilgili halka çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz yıl kış mevsiminde, koronavirüs salgınından korunmak için yoğun olarak kullanılan maskenin aynı zamanda grip salgınından da koruduğuna işaret eden İskele Belediye Başkanı, halkın son dönemde rehavete kapılmasından ötürü azalan maske kullanımının hem koronavirüs hem de grip vakalarında artışa neden olduğunu gözlemlediklerini söyledi. Her zamankinden daha dikkatli olunması çağrısı da yapan Başkan Sadıkoğlu, maskesiz sokağa çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Başkan Sadıkoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi:

Havalar soğumaya başlamasıyla birlikte yalnızca Koronavirüs ile mücadele edilmiyor, grip salgınıyla da mücadele söz konusu. Geçtiğimiz yıl, maskeyi daha sık kullandığımız için görülmeyen grip salgını, bu yıl maske kullanımının ne yazık ki azalmasıyla birlikte yeniden gündemde. Üstelik ateş, kas ve eklem ağrıları, kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan grip, koronavirüs ile hemen hemen aynı belirtileri taşıyor. Bu tehlikeden uzak durmak ve bu hastalıklarla baş edebilmek için yapacağımız şey, maskelerimizi takmak, sosyal mesafe kuralına uymak, temizliğimize dikkat etmek ve tabii ki aşı olmaktır. İskele Belediyesi olarak Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü Mart 2020’den itibaren tedbirlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Üst Kurulunun açıkladığı tedbir kurallarına Belediyemiz de uyuyor, personelimiz ile belediyeye gelen vatandaşlarımızın da kurallara uygun davranması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Son günlerde artış gösteren vakaları göz önünde bulundurursak, daha uzunca bir süre Covid-19 salgını ne yazık ki hayatımızın bir parçası olacak gibi. Bunun içindir ki rehavete kapılmamakta, tedbirlerimizi gevşetmemekte çok büyük fayda görüyoruz. Biliyoruz ki koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Güvende kalın, sağlıklı Kalın!”