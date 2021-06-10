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Sadıkoğlu: “Gençliğe ve spora her zaman destek verdik”

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koordinatörü Mithat Tekçam ile Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret ettiler.

10 Haziran 2021 Perşembe 12:47
Sadıkoğlu: “Gençliğe ve spora her zaman destek verdik”
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Gençliğin ve spor alanında yapılması planlanan projelerin masaya yatırıldığı görüşmede, Başkan Sadıkoğlu, Koordinatör Mithat Tekçam’a İskele hakkında da bilgi verdi.  Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koordinatörü Mithat Tekçam ise Temmuz ayında Çanakkale’de gerçekleşecek Ortak Kültür Kampı hakkında konuştu.  

TEKÇAM:  KKTC’DEN 3.750 ÖĞRENCİ, ORTAK KÜLTÜR KAMPINA KATILACAK

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’ı kabul etti. Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’in de eşlik ettiği Tekçam, Başkan Sadıkoğlu’na çalışmaları hakkında bilgi verdi. 7 aydır görevde olduğunu ifade eden Tekçam, Gençlik Dairesi ve Spor Dairesi ile birlikte hareket ettiklerini söyledi. İşbirliği alanındaki süreçleri başlattıklarını da belirten Tekçam, yürüyen faaliyetlerle ilgili de konuştu. 26 Temuz’da gerçekleşmesi planlanan Çanakkale Gezisi kapsamında düzenlenecek ortak kültür kamplarıyla ilgili de bilgi veren Mithat Tekçam, 2.750 gencin Çanakkale’ye, 1.000 gencin ise doğa kampları olmak üzere KKTC’den toplam 3.750 genci kamplara dahil edeceklerini söyledi. İskele bölgesinden gelmek isteyen gençleri de bu kamplarda görmeyi temenni ettiklerini ifade eden Tekçam, kayıtların Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden yapıldığını hatırlattı.

SADIKOĞLU: “GENÇLİĞE VE SPORA HER ZAMAN DESTEK VERDİK”

Kampların gençler için önemine dikkat çeken İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da kabuldeki konuşmasında kampların ayrı bir heyecan olduğunu, gençlerin, ailelerden uzakta arkadaşlarıyla sosyalleşmelerine olanak tanıyan yerler olduğunu ifade etti.  Sosyalleşmeyi ve paylaşmayı belki de ilk olarak öğrendikleri yerler kamplardır diyen Başkan Sadıkoğlu, kendisinin de gençlere ayrıca değer verdiğini belirtti.  İskele Belediyesi olarak gençliğe, spora her zaman destek verdiklerini de hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, maddi ve manevi olarak gençlerin yanlarında olmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Başkan Sadıkoğlu, İskele ve köylerindeki spor kulüpleri hakkında da Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’ı bilgilendirdi.

İskele’de gençliğin ve sporun masaya yatırıldığı görüşmede, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na İskele Belediyesi Kültür& Sanat ve Diş İlişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa eşlik etti.

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