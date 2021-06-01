Sadıkoğlu, Dünya Çocuk Günü'nü kutladı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Sadıkoğlu, İskele Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ancak son iki yıldır pandemi nedeni ile gerçekleşemeyen Çocuk Şölenini hatırlatarak, bu günlerin geçeceğine inanç belirtti, yeniden bir arada olmayı temenni etti.

Dünya Çocuk Günü mesajının devamı şöyle; “Gözleri pırıl pırıl bakan, kalbi her zaman iyilik için çarpan, kötülüğü her şartta bertaraf etmeyi başaran, güzel çocuklarım. Bu yıl da sizden ayrıyız. Sizin o muhteşem gösterilerinizi, eğlenceli anlarınızı görmeyi çok özledim.





