Sadıkoğlu:  “Çifte bayram yaşıyoruz”

Başkan Sadıkoğlu, şöyle dedi:

“Bu yıl Temmuz ayı, Kıbrıs Türk Halkı için önemli iki bayramı içerisinde barındırıyor. Bunlardan biri Barış ve Özgürlüğümüzün sembolü, 20 Temmuz. Bir diğeri ise Kurban Bayramı.

Anavatan Türkiye’nin etkin ve zamanında müdahalesiyle esaretten kurtulduğumuz gün olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızı kutluyorum. 20 Temmuz, yarım asra yaklaşan yaşıyla bizlere gurur ve heyecan vermeye devam ediyor. Zira 20 Temmuz tarihi, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin Kahraman Türk Ordusu’nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizleri Rum’un insafına terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gündür.

Harekât ile birlikte bizi karanlıktan aydınlığa çıkaran, özgürlüğümüze kavuşturan, dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve mücadele liderimiz Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere, bu uğurda canını hiçe sayan tüm şehitlerimize ve gazilerimize, Kıbrıs Türk Halkının haklı mücadelesini sonuna kadar sürdüren herkese minnettarız. Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum.”

İskele Belediye Başkanı mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Biz Müslümanlar için önem teşkil eden Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz’a denk geldi. Son iki yıldır pandeminin gölgesinde kutladığımız Kurban Bayramı’nın, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan tablo gösteriyor ki, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını henüz bitmiş değil.

Pandemi kurallarına uymayı sürdürmemizde büyük fayda var. Herkes kişisel tedbirini almayı sürdürmeli, mümkün olduğunca kalabalık ortamlarda bulunulmamalı, kişisel temizliğimize özen göstermeli, maske kullanımına devam etmeliyiz. Uzman görüşlerin uyarılarını dikkate alıp, virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Hem kendi hem de sevdiklerimizin sağlığı için aramıza mesafe koymaya devam edelim. Lakin bu kurallara uyduğumuz takdirde güzel günler yakın. Bu vesileyle tüm halkımızın Kurban Bayramını kutluyor, Covid-19 salgınının son bulacağı, birbirimize kavuşacağımız sağlıklı nice güzel bayramlar geçirmeyi diliyorum.”