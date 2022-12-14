Sadıkoğlu: Bu iş gönülden severek olur

25 Aralık’ta gerçekleşecek Yerel Yönetimler Seçimi öncesi İskele Belediyesi’ne bağlı her bir köyü karış karış gezen İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu’na destek çığ gibi büyüyor. Yeni dönem projelerini halkla paylaşmaya, onların talepleri ışığında köylere daha başka neler yapılabileceği konusunda da fikir alışverişinde bulunmaya devam eden Sadıkoğlu, geçtiğimiz 8 yıl içinde İskele ve köylerine kazandırdıkları da gururla anlatıyor.

SADIKOĞLU; TUZLUCA, KALECİK, BOĞAZ VE BOĞAZTEPE’Yİ ZİYARET ETTİ

İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, seçim gezileri kapsamında dün akşam (13 Aralık) da Kalecik, Boğaz, Boğaztepe ve İskele Belediyesi’ne yeni bağlanan Tuzluca Köyündeydi. Gittiği h yerde büyük bir ilgi ve destekle karşılanan Başkan Sadıkoğlu’na, İskele Belediyesi UBP Meclis Üyeleri adaylarının yanı sıra DP Meclis Üyesi adayları da eşlik ediyor.

SADIKOĞLU, TUZLUCA’DA MEŞALELERLE KARŞILANDI

İskele Belediyesi’ne bağlandığı açıklandıktan hemen sonra hizmetin ulaştığı Tuzluca Köyü’nde dün akşam coşku hakimdi. İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu’nu meşalelerle karşılayan Tuzluca sakinleri, Başkan Sadıkoğlu’ne destek belirttiler. İskele Belediyesi olarak Tuzluca Köyü’ne hizmet vermekten ve verecek olmaktan büyük onur duyacağını ifade eden Sadıkoğlu, 8 yıl önce İskele ve 18 köyüyle çıktığı yola 21 köyle devam edecek olmasının kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

SADIKOĞLU: “BU İŞ GÖNÜLDEN OLUR SEVEREK OLUR”

İskele Belediyesi’ne yeni bağlanan Tuzluca ve diğer 3 köyün külfet olmadığını söyleyen Sadıkoğlu, hizmet gönül işidir sloganıyla yola çıktıklarını, İskele Belediyesi’ne yeni bağlanan dört köye de gönülden seve seve hizmet vereceklerini ifade etti. İlk gelen talepler doğrultusunda Mersinlik, Kaplıca ve Kilitkaya gibi Tuzluca Köyü’ne de hizmetin ulaştığını açıklayan Sadıkoğlu, bundan sonraki süreçte de halktan gelecek talepler doğrultusunda gönül birliği içerisinde hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

KALECİK’TE HALK BAŞKAN SADIKOĞLU’NUN ETRAFINDA KENETLENDİ

Hasan Sadıkoğlu’nun dün akşam ziyaret ettiği bir diğer köy ise Kalecik’ti. Burada da 7’den 70’e çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Sadıkoğlu’na özellikle çocukların ilgisi yoğun oldu. Sevgiyle karşılanan Başkan Sadıkoğlu Kalecik’te bir kez daha güven tazeledi. Vatandaşlarla bire bir sohbet eden Sadıkoğlu, Kalecik Köyü’ne yapılanların, yapacaklarının teminatı olduğunu altını çizdi.

BOĞAZ VE BOĞAZTEPE’DE GÜVEN TAZELEDİ

İskele Belediyesi olarak 8 yılda yaptıklarını da seçim gezileri kapsamında anlatma fırsatı bulan Sadıkoğlu, Boğaz ve Boğaztepe ziyaretlerinde de bunu dile getirdi. İskele Belediyesi’nin her iki bölgeye de ciddi yatırımlar yaptığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, yeni dönemde de bu yatırımların süreceğinin altını çizdi. Pandemi sürecinde zor bir dönem geçirmelerine rağmen öz kaynaklarıyla projeleri devam ettirdiklerini de belirten Sadıkoğlu’na, halktan da destek geldi. Bölgelerine yaptıkları yatırımlardan dolayı müteşekkir olduklarını söyleyen vatandaşlar Başkan Sadıkoğlu’na desteklerinin süreceğini ifade ettiler. 2 dönem girdiği seçimlerde kendisine güvenen Boğaztepe ve Boğaz halkına teşekkürlerini sunan Başkan Sadıkoğlu, yeni dönem için de güven tazeledi.