Sadıkoğlu: “15 Kasım en büyük bayramımız”

15 Kasım’ın önemine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, mesajında Kıbrıs Türkü için önemli bir gün olan 15 Kasım’ın aynı zamanda en büyük bayramı olduğunu kaydetti.

Sadıkoğlu, mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Biz Kıbrıslı Türkler’ in adadaki var oluş mücadelemizi, Anavatan Türkiye’mize olan inancımız ve tabii ki Atatürk ilke ve inkılapları sayesinde, birlik ve beraberliğimize sıkı sıkı sarılarak 15 Kasım 1983’te ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz 38 yaşında. Mücadelemizi devlet olgusuyla tüm dünyaya ilan ettiğimiz en önemli gün olan 15 Kasım aynı zamanda en büyük bayramımızdır da.

Bilinmelidir ki 15 Kasım’da yalnızca Cumhuriyetimizi ilan etmedik, Cumhuriyetin kurulması ile birlikte kendi kaderimizi tayin etme hakkımızı da ilan ettik, bağımsızlığımızı da özgürlüğümüzü de…15 Kasım’da tüm unsurlarıyla işleyen, örnek demokrasilerden birini kurmayı başaran Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti, sonsuza dek yaşayacak ve bayraklarımız her zaman gururla dalgalanacaktır. Bugün bu topraklarda korkusuzca yaşayabiliyor, ay yıldızlı bayraklarımızın altında huzurla yaşayabiliyorsak bunu da kuşkusuz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz”

Mesajının sonunda tüm halkın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Milli Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere; tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere de şükranlarını sundu.