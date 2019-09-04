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“Sadece masal anlatıyorlar!”

K.T. Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu eski ve yeni sağlık bakanının sorunlara çözüm üretmede başarısız olduklarını söyledi.

“Sadece masal anlatıyorlar!”

K.T. Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu eski ve yeni sağlık bakanının sorunlara çözüm üretmede başarısız olduklarını söyledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 07:55
“Sadece masal anlatıyorlar!”

Gardiyanoğlu: Sadece ziyaret edip dinliyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar

KIBRIS MANŞET’e konuşan Gardiyanoğlu, sağlığa ayrılan bütçenin kullanılmasını bildikten sonra yeterli olacağını da ifade etti…

KIBRIS MANŞET – ÖZEL

1980 yıllardan bugüne kadar rant koltuğuna oturmuş tüm sağlık bakanları ne yazık ki ülkemizde bir sağlık politikası oluşturmadıkları için ne 4 lü koalisyon hükümetini ne de 3 aylık şimdiki hükümetin sağlık politikasını değerlendirmemiz mümkün değildir.

Bizde bakanlık koltuğuna oturan pek muhterem sağlık bakanlarının görev süreleri boyunca yaptığı  en önemli  icraat   yıllardan beridir içinde oldukları birebir tanıdıkları tüm kamu sağlık kuruluşlarını ve çalışanlarını ziyaret etmek sorunları dinlemek ve çözümler ile ilgili kamuoyuna masal anlatmaktır.

Ayrıca bunun yanında haklarını yememek lazım diğer bir en önemli icraatları da bir önceki dönemde yapılan usulsüz yasa dışı ihale ve hizmetleri kamuoyuna açıklamaktır.

1980 yıllardan bugüne kadar rant koltuğuna oturmuş tüm sağlık bakanları ne yazık ki ülkemizde bir sağlık politikası oluşturmadıkları için ne 4 lü koalisyon hükümetini ne de 3 aylık şimdiki hükümetin sağlık politikasını değerlendirmemiz mümkün değildir. Bizde bakanlık koltuğuna oturan pek muhterem sağlık bakanlarının görev süreleri boyunca yaptığı  en önemli  icraat   yıllardan beridir içinde oldukları birebir tanıdıkları tüm kamu sağlık kuruluşlarını ve çalışanlarını ziyaret etmek sorunları dinlemek ve çözümler ile ilgili kamuoyuna masal anlatmaktır,  ayrıca bunun yanında haklarını yememek lazım diğer bir en önemli icraatları da  bir önceki dönemde yapılan usulsüz yasa dışı ihale ve hizmetleri kamuoyuna açıklamaktır.

MALZEME ALINAN ŞİRKETLER MERCEK ALTINA ALINMALI

KTSÇHB Başkanı olarak yıllardan beridir ilgililer tarafından  sağlıkta öne sürülen kamu sağlık kuruluşlarında hekim ve araç gereç eksikliği olduğu iddiasına kesinlikle katılmıyorum. Şöyle ki  dünyanın hiçbir yerinde kamu sağlık sistemi saat 09:00 da başlayıp 12:00’de son bulmaz. Sağlık  hizmetleri  kamu sağlık kuruluşlarında 3 saat hizmet vermek ile çözülemez ve geçmişte ifade ettiğimiz gibi kamuda hizmet veren  hekim sayısı kadar kamuya hekim alınsada yinede hekim açığı olmaya devam edecektir. Araç, gereç  ve  malzeme eksikliğine gelince  eğer bozulan bir EKO cihazı 6 yılda onarılmıyorsa, MRI cihazı yıllarca bozuk kalabiliyorsa, Panaromik röntgen cihazı 6 yıl da  tamir edilmiyorsa, ayni hizmeti dışarda kamu hekimleri kendi özel merkezlerinde veriyor ise  ve kamu hastanelerine başvuran hastalara  kartvizitlerini dağıtıp hastaları oralara yönlendiriyorsa demek ki  bozulan cihazlar eksik malzemeler  birilerine rant sağlıyor. Samimi olmak lazım basın toplantıları yapıp kamuoyunu yanıltmak ile bu işler olmaz.Siz bir taraftan kamu sağlık sistemi çökertiliyor sağlık özele  teslim oluyor  verilen sevk paraları ile devlet her yıl hastane yapar diyeceksiniz diğer taraftan da kamu hastalarına hizmet edeceğiniz saat diliminde koşarak gayri yasal şartlarda hizmet verdiğiniz özel merkezlere sevk ettiğiniz kamu  hastalarına koşacaksınız yazık size. Hodri meydan sağlık bakanlığının malzeme aldığı tüm şirketleri mercek altına yatıralım bakalım kimlerle bağlantıları var. Bu malzemeler kalitelimi, alımlarına kim karar veriyor, yıllık ihtiyaca kim karar veriyor.Yakın bir geçmişte  kardiyoloji uzmanı bir   kamu hekiminin istifa ederken yaptığı basın açıklaması hala kulaklarımızda çınlıyor ‘’Ben bu kalitesiz  stentleri hastalarıma kullanmamak ve ileride kaybedilebilecek hastaların vicdani sorumluluğunu üstlenmemek adına istifa ediyorum’’ demiştir. Bizim önerimiz çok nettir  kamu hekimleri  dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi vardiya sistemi ile çalışacak ve böylece  yıllardan beridir tartışılan grev konusu olan ek mesai ödeneği ortadan kalkacak ve halkımızda hak ettiği  sağlık hizmetine kavuşacaktır. Hey kudretli insanlar devletin bırakın yenisini almayı yıllarca tamir etmek için bile bütçesinin yetmediğini iddia ettiğiniz cihazları siz  gayri yasal merkezlerinize nasıl alabiliyorsunuz, neye hangi hasta grubuna güvenip  alıyorsunuz  derhal bizleri aydınlatın.

KULLANMASINI BİLİRSENİZ BÜTÇE YETERLİDİR

Sağlığa ayrılan bütçe  kullanmasını bilene yeterlidir. Ancak bizler yıllardan beridir sağlık bakanlığının sağlık fonunda her yıl toplanan  milyonlarca liranın bile nerelere kullanıldığını bilmekten aciz durumdayız. Sağlığa ayrılan bütçe beceriksiz insanların elinde ne kadar artırılırsa artısılsın yine de yetmez. Siz otomasyona geçmez 90 kamyon ilacı gereksiz yere alırsanız sonra bunları imha etmek içinde devlet kasasından milyonlar öderseniz, siz kamu hekimlerinin kamuda çalışması gereken saatlerde özele sevk ettikleri kamu hastalarına bakmalarına göz yumarsanız, siz  devletteki cihazları sırf birileri burdan rant elde ediyor diye tamir ettirmez veya yenisini almaz bunun yerine bu parayı hastaları özel de kendi merkezlerine sevk eden kamu hekimlerine verirseniz bu bütçe değil bunun gibi 10 tanede bütçe yetmez.

İKİNCİ İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Sağlıkta yasa dışı 2. iş halen devam etmektedir ve ne acıdır ki buna kılıf olsun diye yapılan tüzükte halen yürürlüktedir  ve tek bir maddesi bile uygulanmamaktadır sağlık bakanlığı bilerek ve isteyerek  bu suça ortak olmaktadır. KTSÇHB yönetim kurulu olarak  2. iş  ve ilgili tüzük konusunda  yeni adli yılda yasaları bilerek  uygulamayan bu konuda yetkilerini kullanmayan sağlık bakanı ve yetkilileri aleyhinde yeni bir hukuki süreci  başlatmış olacağız..

YENİ BAKANDAN ÜMİDİMİZ YOKTUR

Şimdi ki sağlık bakanı   ve yetkilileri ile   göreve geldikten sonra defalarca ülkedeki   sağlık sistemi ve çözümleri konusunda görüşmelerimiz oldu ancak maalesef geçen 3 aylık sürede sağlıkta taş taş üstüne koyulmadı.Koyulacağı  konusunda da en ufak bir ümidimiz yoktur. Çünkü sağlıkta yıllardan beridir   körebe oynanmakta ve sadece kamuoyu kandırılmaktadır.Ne ilaç israfı ne de diğer konularda herhangi bir şey yapılamayacaktır çünkü bu bazı kesimlerin  rant düzenini bozmak demektir bunu yapacak siyasi irade ülkemizde yoktur.

KTSÇHB başkanı olarak sağlık bakanlığını artık  ülkemizde lafla peynir gemisinin yürüyemeyeceğini anlamaya ve mazeret üretmeden  icraat yapmaya davet ediyoruz.

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