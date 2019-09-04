“Sadece masal anlatıyorlar!”

Gardiyanoğlu: Sadece ziyaret edip dinliyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar

KIBRIS MANŞET’e konuşan Gardiyanoğlu, sağlığa ayrılan bütçenin kullanılmasını bildikten sonra yeterli olacağını da ifade etti…

KIBRIS MANŞET – ÖZEL

1980 yıllardan bugüne kadar rant koltuğuna oturmuş tüm sağlık bakanları ne yazık ki ülkemizde bir sağlık politikası oluşturmadıkları için ne 4 lü koalisyon hükümetini ne de 3 aylık şimdiki hükümetin sağlık politikasını değerlendirmemiz mümkün değildir.

Bizde bakanlık koltuğuna oturan pek muhterem sağlık bakanlarının görev süreleri boyunca yaptığı en önemli icraat yıllardan beridir içinde oldukları birebir tanıdıkları tüm kamu sağlık kuruluşlarını ve çalışanlarını ziyaret etmek sorunları dinlemek ve çözümler ile ilgili kamuoyuna masal anlatmaktır.

Ayrıca bunun yanında haklarını yememek lazım diğer bir en önemli icraatları da bir önceki dönemde yapılan usulsüz yasa dışı ihale ve hizmetleri kamuoyuna açıklamaktır.

1980 yıllardan bugüne kadar rant koltuğuna oturmuş tüm sağlık bakanları ne yazık ki ülkemizde bir sağlık politikası oluşturmadıkları için ne 4 lü koalisyon hükümetini ne de 3 aylık şimdiki hükümetin sağlık politikasını değerlendirmemiz mümkün değildir. Bizde bakanlık koltuğuna oturan pek muhterem sağlık bakanlarının görev süreleri boyunca yaptığı en önemli icraat yıllardan beridir içinde oldukları birebir tanıdıkları tüm kamu sağlık kuruluşlarını ve çalışanlarını ziyaret etmek sorunları dinlemek ve çözümler ile ilgili kamuoyuna masal anlatmaktır, ayrıca bunun yanında haklarını yememek lazım diğer bir en önemli icraatları da bir önceki dönemde yapılan usulsüz yasa dışı ihale ve hizmetleri kamuoyuna açıklamaktır.

MALZEME ALINAN ŞİRKETLER MERCEK ALTINA ALINMALI

KTSÇHB Başkanı olarak yıllardan beridir ilgililer tarafından sağlıkta öne sürülen kamu sağlık kuruluşlarında hekim ve araç gereç eksikliği olduğu iddiasına kesinlikle katılmıyorum. Şöyle ki dünyanın hiçbir yerinde kamu sağlık sistemi saat 09:00 da başlayıp 12:00’de son bulmaz. Sağlık hizmetleri kamu sağlık kuruluşlarında 3 saat hizmet vermek ile çözülemez ve geçmişte ifade ettiğimiz gibi kamuda hizmet veren hekim sayısı kadar kamuya hekim alınsada yinede hekim açığı olmaya devam edecektir. Araç, gereç ve malzeme eksikliğine gelince eğer bozulan bir EKO cihazı 6 yılda onarılmıyorsa, MRI cihazı yıllarca bozuk kalabiliyorsa, Panaromik röntgen cihazı 6 yıl da tamir edilmiyorsa, ayni hizmeti dışarda kamu hekimleri kendi özel merkezlerinde veriyor ise ve kamu hastanelerine başvuran hastalara kartvizitlerini dağıtıp hastaları oralara yönlendiriyorsa demek ki bozulan cihazlar eksik malzemeler birilerine rant sağlıyor. Samimi olmak lazım basın toplantıları yapıp kamuoyunu yanıltmak ile bu işler olmaz.Siz bir taraftan kamu sağlık sistemi çökertiliyor sağlık özele teslim oluyor verilen sevk paraları ile devlet her yıl hastane yapar diyeceksiniz diğer taraftan da kamu hastalarına hizmet edeceğiniz saat diliminde koşarak gayri yasal şartlarda hizmet verdiğiniz özel merkezlere sevk ettiğiniz kamu hastalarına koşacaksınız yazık size. Hodri meydan sağlık bakanlığının malzeme aldığı tüm şirketleri mercek altına yatıralım bakalım kimlerle bağlantıları var. Bu malzemeler kalitelimi, alımlarına kim karar veriyor, yıllık ihtiyaca kim karar veriyor.Yakın bir geçmişte kardiyoloji uzmanı bir kamu hekiminin istifa ederken yaptığı basın açıklaması hala kulaklarımızda çınlıyor ‘’Ben bu kalitesiz stentleri hastalarıma kullanmamak ve ileride kaybedilebilecek hastaların vicdani sorumluluğunu üstlenmemek adına istifa ediyorum’’ demiştir. Bizim önerimiz çok nettir kamu hekimleri dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi vardiya sistemi ile çalışacak ve böylece yıllardan beridir tartışılan grev konusu olan ek mesai ödeneği ortadan kalkacak ve halkımızda hak ettiği sağlık hizmetine kavuşacaktır. Hey kudretli insanlar devletin bırakın yenisini almayı yıllarca tamir etmek için bile bütçesinin yetmediğini iddia ettiğiniz cihazları siz gayri yasal merkezlerinize nasıl alabiliyorsunuz, neye hangi hasta grubuna güvenip alıyorsunuz derhal bizleri aydınlatın.

KULLANMASINI BİLİRSENİZ BÜTÇE YETERLİDİR

Sağlığa ayrılan bütçe kullanmasını bilene yeterlidir. Ancak bizler yıllardan beridir sağlık bakanlığının sağlık fonunda her yıl toplanan milyonlarca liranın bile nerelere kullanıldığını bilmekten aciz durumdayız. Sağlığa ayrılan bütçe beceriksiz insanların elinde ne kadar artırılırsa artısılsın yine de yetmez. Siz otomasyona geçmez 90 kamyon ilacı gereksiz yere alırsanız sonra bunları imha etmek içinde devlet kasasından milyonlar öderseniz, siz kamu hekimlerinin kamuda çalışması gereken saatlerde özele sevk ettikleri kamu hastalarına bakmalarına göz yumarsanız, siz devletteki cihazları sırf birileri burdan rant elde ediyor diye tamir ettirmez veya yenisini almaz bunun yerine bu parayı hastaları özel de kendi merkezlerine sevk eden kamu hekimlerine verirseniz bu bütçe değil bunun gibi 10 tanede bütçe yetmez.

İKİNCİ İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Sağlıkta yasa dışı 2. iş halen devam etmektedir ve ne acıdır ki buna kılıf olsun diye yapılan tüzükte halen yürürlüktedir ve tek bir maddesi bile uygulanmamaktadır sağlık bakanlığı bilerek ve isteyerek bu suça ortak olmaktadır. KTSÇHB yönetim kurulu olarak 2. iş ve ilgili tüzük konusunda yeni adli yılda yasaları bilerek uygulamayan bu konuda yetkilerini kullanmayan sağlık bakanı ve yetkilileri aleyhinde yeni bir hukuki süreci başlatmış olacağız..

YENİ BAKANDAN ÜMİDİMİZ YOKTUR

Şimdi ki sağlık bakanı ve yetkilileri ile göreve geldikten sonra defalarca ülkedeki sağlık sistemi ve çözümleri konusunda görüşmelerimiz oldu ancak maalesef geçen 3 aylık sürede sağlıkta taş taş üstüne koyulmadı.Koyulacağı konusunda da en ufak bir ümidimiz yoktur. Çünkü sağlıkta yıllardan beridir körebe oynanmakta ve sadece kamuoyu kandırılmaktadır.Ne ilaç israfı ne de diğer konularda herhangi bir şey yapılamayacaktır çünkü bu bazı kesimlerin rant düzenini bozmak demektir bunu yapacak siyasi irade ülkemizde yoktur.

KTSÇHB başkanı olarak sağlık bakanlığını artık ülkemizde lafla peynir gemisinin yürüyemeyeceğini anlamaya ve mazeret üretmeden icraat yapmaya davet ediyoruz.