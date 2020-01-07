banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112544
ALTIN
300.904
DOLAR
5.9695
STERLİN
7.8556
EURO
6.6702
Meteoroloji, yetkilileri ve vatandaşları uyardı
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
MECLİS TOPLANDI
Yeşilyurt'tan geçecek olan sürücülerin dikkatine!
YEŞİLYURT'TA SU TAŞKINI!
Hava durumu
HAVA DURUMU

Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor

Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor

07 Ocak 2020 Salı 09:28
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı. Uçağın toprağa çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı pisti saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

banner317

THY GENEL MÜDÜRÜ DUYURDU: SAAT 15:00'E KADAR SABİHA GÖKÇEN'E UÇUŞ YOK

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan duyuru yaparak saat 15:00'e kadar THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş ve kalkışlı seferleri iptal ettiklerini duyurdu.

Bilal Ekşi, şu duyuruyu yaptı:
''Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz.''

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zmo’dan
Zmo’dan "zehirsiz Sofralar İçin Biyolojik Mücadele Uygulamaları"  Konulu Seminer
Ksp’den Seyrüsefer Eylemine Destek
Ksp’den Seyrüsefer Eylemine Destek
Polisiye Olaylar…
Polisiye Olaylar…
Halkın Partisi 4. Yaşını Kutladı
Halkın Partisi 4. Yaşını Kutladı
Evlilik Ve Düğün Hazırlıkları Fuarı İle Mobilya Fuarı 23 Ocak’ta Açılıyor
Evlilik Ve Düğün Hazırlıkları Fuarı İle Mobilya Fuarı 23 Ocak’ta Açılıyor
Mağusa’da çam ağacı evin üzerine devrildi
Mağusa’da çam ağacı evin üzerine devrildi
Meteoroloji, yetkilileri ve vatandaşları uyardı
Meteoroloji, yetkilileri ve vatandaşları uyardı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Araştırmacı-yazar Candaş Yolga’yı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Araştırmacı-yazar Candaş Yolga’yı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Daü Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Daü Heyetini Kabul Etti
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği: “Zamları yanlış buluyoruz. Halkımızın isyan noktasına gelmesine sebep olmuştur”
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği: “Zamları yanlış buluyoruz. Halkımızın isyan noktasına gelmesine sebep olmuştur”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim