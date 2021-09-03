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Rüzgarın yönü sızıntıyı getirebilir!

Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının bugünkü rüzgarın yönü nedeniyle Kıbrıs kıyıları için tehlike yaratabileceğini söyledi. Amcaoğlu, bugün 15.00’e kadar etkili olacak rüzgarın hem doğu hem de kuzey sahillerini tehdit ettiğini belirtti.

03 Eylül 2021 Cuma 11:15
Rüzgarın yönü sızıntıyı getirebilir!

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin gelişmelerle ilgili bilgi veren Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bugün kuzey ve doğudan esen rüzgarın Suriye kaynaklı petrol sızıntısının yönünü yeniden Kıbrıs sahillerine doğru döndürebileceğini ve akşamüzeri 15.00’e kadar rüzarın bu yönden eseceğini belirtti. Yarın da 6 saatlik bir süre rüzgarın aleyhimize eseceğini söyleyen Amcaoğlu, şu ana kadar herhangi bir kirlilik tespit edilmediğini de aktardı.

“KARPAZ’DA KONUŞLANMIŞ EKİPMAN GEREKMESİ HALİNDE GİRNE’YE NAKLEDİLECEK”

Sürekli kontrol ve gözlem yapıldığını,  yetkililer ve görevlilerle irtibat halinde olduklarını aktaran Amcaoğlu, İnsansız Hava Araçlarının (İHA) bugün Karpaz’dan Girne sahillerine kadar keşif yapmasını istediklerini söyledi. 

“Girne’den Karpaz’a kadar sürekli gözlem ve kontrol halinde olmalıyız. Girne’den Karpaz’a geniş bir tarama yapılacak” diyen Amcaoğlu, Karpaz’da konuşlanmış ekipmanın gerekmesi halinde Girne’ye nakledilebileceğini belirtti.

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Bugün Türkiye’den Kıbrıs’a gelmesi beklenen atık toplama gemileri Nene Hatun ile Seyit Onbaşı’nın, İskenderun’a yaklaşmak üzere olduğu bilgisine ulaştıklarını aktaran Amcaoğlu, İskenderun’a doğru hareket eden bir parça petrol sızıntısı olduğunu anlattı.

Nene Hatun ile Seyit Onbaşı atık toplama gemileri ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden bilgi alacaklarını kaydeden Amcaoğlu, “Gemiler, İskenderun’da ihtiyaç varsa orada faaliyette bulunacak. Burada kirlilik tespit edilirse, ona göre yönlendirilmelerini talep edeceğiz” dedi.

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Son Güncelleme: 03.09.2021 11:31
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