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Rüzgarın hızı saate 117 kilometreye kadar ulaştı
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Rüzgarın hızı saate 117 kilometreye kadar ulaştı

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Türk Ajansı Kıbrıs’a açıklama yaptı..

10 Kasım 2021 Çarşamba 15:00
Rüzgarın hızı saate 117 kilometreye kadar ulaştı

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, Boğaz, Kalkanlı, Kaleburnu ve Serdarlı’da rüzgarın hızının 100 kilometrenin üzerine çıktığını belirtti. 
Batı kesimlerimde şiddetini azaltan rüzgarın, bugün saat 15.00’e kadar iç ve doğu kesimlerde fırtına, yer yer şiddetli fırtına şeklinde eseceğini belirten Buran, “Rüzgar bugün öğleden sonra etkisini kaybedecek ama durmayacak” dedi.
Buran, rüzgarın yarın öğleden sonraya kadar kuvvetli, yer yer fırtına şekilde esmesinin beklendiğini kaydetti.


“TOZ GELİYOR”
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Ortadoğu üzerinden yer rüzgarlarıyla taşınacak toz zerreciklerinin bugün saat 18.00’den cumartesi gece yarısına kadar ülkede etkili olacağını da açıkladı. 

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Sıcaklık konusunda da bilgi veren, termometrelerin dün 31, bugün 22 dereceyi gösterdiğini söyleyen Buran, hava sıcaklığının bir günde 8-9 derece düştüğünü belirtti.


“YAĞIŞ YOK…”
Hafta boyunca sıcaklığın mevsim normalleri civarında, 22-25 derece dolaylarında seyredeceğini ifade eden Buran, “Önümüzdeki bir haftalık periyotta yağış yok” dedi.
 

 
 

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Son Güncelleme: 10.11.2021 16:28
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