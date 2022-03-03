banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ölü toprağı…
Ölü toprağı…
Akaryakıta bir zam daha!
Akaryakıta bir zam daha!
Ciklos’ta bir kişi tabancayla vurularak yaralandı
Gece yarısı silahlı saldırı!
Hükümet güvenoyu aldı
Hükümet güvenoyu aldı
Meclis güven oylaması için toplandı
Meclis güven oylaması için toplandı
banner405
Flaş Haber
Akaryakıta bir zam daha!
Kapat

Rüzgarın hızı Alsancak’ta saatte 129 kilometreye ulaştı

BURAN: “ETKİSİNİ GECE YARISINA KADAR KAYBEDECEK AMA YARIN DA ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ESECEK”

03 Mart 2022 Perşembe 18:00
Rüzgarın hızı Alsancak’ta saatte 129 kilometreye ulaştı

BURAN: “ETKİSİNİ GECE YARISINA KADAR KAYBEDECEK AMA YARIN DA ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ESECEK”

Ülkede bu sabahtan itibaren etkili olan rüzgarın hızı Alsancak’ta saatte 129 kilometreye ulaştı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (.) konuşan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, 14.00 ile 15.00 saatleri arasında şiddeti en yüksek seviyeye ulaşan rüzgarın gece yarısına kadar etkisini kaybedeceğini ancak yarın da zaman zaman kuvvetli eseceğini söyledi.

banner341
Dünkü meteorolojik ihbarda öngörülen hızın saatte 102 kilometre olduğunu belirten Buran, 3 istasyonda bunun üzerinde ölçüm yapıldığını, rüzgarın Alsancak’ta 129, Boğaz’da 118, Yakın Doğu’da 115 ve Serdarlı’da 101 kilometre hızda estiğini açıkladı.

Buran, rüzgarın yarın kuzey ve batı yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetli eseceğini de söyleyerek, "Bu akşama kadar sağanak yağış geçişleri var ama etkili yağış beklemiyoruz. Pazar günü de yağış olacak” dedi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, 16-19 derece dolaylarında seyredeceğini de ifade etti.

banner360
Son Güncelleme: 03.03.2022 18:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölü toprağı…
Ölü toprağı…
Akaryakıta bir zam daha!
Akaryakıta bir zam daha!
Polis, gün içerisinde ülke genelinde meydana gelen hasarları paylaştı
Polis, gün içerisinde ülke genelinde meydana gelen hasarları paylaştı
Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi...
Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi...
KKTC’de Covid-19’dan 1 can kaybı, 345 yeni vaka
KKTC’de Covid-19’dan 1 can kaybı, 345 yeni vaka
Tatar, Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine katıldı
Tatar, Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine katıldı
Özersay: Limana karşı Maraş değil, limana karşı liman
Özersay: Limana karşı Maraş değil, limana karşı liman
“Dünyanın gözü önünde çocuk -sivil demeden atılan bombalar tarihe bir kara leke olarak geçecek”
“Dünyanın gözü önünde çocuk -sivil demeden atılan bombalar tarihe bir kara leke olarak geçecek”
TDP: “Elektrik fiyatlarındaki yeni düzenleme ile 3 zamanlı tarife seçeneğinin ortadan kaldırılması yanlış”
TDP: “Elektrik fiyatlarındaki yeni düzenleme ile 3 zamanlı tarife seçeneğinin ortadan kaldırılması yanlış”
Cittaslow Belediyeleri artık Google Maps’ta rahatlıkla bulunabilecek
Cittaslow Belediyeleri artık Google Maps’ta rahatlıkla bulunabilecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim