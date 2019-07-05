Rüya Taner, Slovenya\'da Konser Verecek

SANATÇI 15 TEMMUZ’DA DA FİNLANDİYA’YA GİDECEK

Lefkoşa, 5 Temmuz 19 (.): Konser Piyanisti Rüya Taner, resital vermek üzere Slovenya'nın başkenti Lublijana' ya gitti.

Verilen bilgiye göre, sanatçı, Slovenya'nın Bled Festivali'nde (Orta Avrupa 'nın çok ünlü gölünü barındıran belde ) yarın akşam resital sunacak.

“Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Festivalde batının ünlü bestecilerinin eserleri yanında kendi ezgilerimizden kendisinin düzenlediği parçaları seslendirecektir” denilen açıklamaya göre Rüya Taner, bu resitalinin ardından 15 Temmuz Pazar gün de Finlandiya' da Helsinki Orkestrası eşliğinde Beethoven'in ünlü Triple (Üçlü ) Keman, Viyolonsel ve Piyano için Do Majör Op.56 Konçertosunu seslendireceği Helsinki'ye gidecek.

(ÖK)