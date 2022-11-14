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Rutin avcı kontrolleri gerçekleştirildi!
Rutin avcı kontrolleri gerçekleştirildi!
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Rutin avcı kontrolleri gerçekleştirildi!

14 Kasım 2022 Pazartesi 11:46
Rutin avcı kontrolleri gerçekleştirildi!

13.11.2022 tarihinde, Büyük Av Mevsimi kapsamında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen rutin avcı kontrolleri kapsamında; Yayla’da, ava açık bölge içerisinde avlanan bir kişinin başka bir şahıs adına kayıtlı av tüfeği ile avlanma ruhsatsız avlandığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs ile av tüfeği sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, Balıkesir ovasında, ava açık bölgede vurduğu 3 adet ova tavşanını sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı tespit edilen bir şahsa ise idari para cezası kesilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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