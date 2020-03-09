Rüstem Kitabevi Resim Yarışması Ödül Töreni Ve Sergi Açılışı Yarın Akşam Yapılacak

Lefkoşa, 9 Mart 20 : Rüstem Kitabevi’nin İş Bankası sponsorluğunda düzenlediği Birinci Gençler Arası Resim yarışmasının ödül kazanan isimleri jüri üyeleri Aşık Mene, Ruzen Atakan ve Selçuk Yalovalı tarafından belirlendi.

Açıklamaya göre, Yağmur Özal, Asu Bağseven ve Dilayla Çırak ödül kazanan en iyi üç isim olarak belirlenirken, Yağmur Denizer, Yasemin Ezel ve Rana Hocanın ise yarışmada mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ödül töreni ve katılımcıların resimlerinin sergileneceği yarışma sergisi yarın akşam saat 18.00’de Rüstem Kitabevi sanat galerisinde gerçekleşecek.

Ödül töreni ve sergi açılış resepsiyonuna tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

(RU/ŞEB)