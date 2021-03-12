Rüstem Tatar’ın hayatını anlatan  “Herşeye rağmen” Rüstem Kitabevi’nde tanıtıldı

Yazar Ferhat Atik tarafından kaleme alınan “Her Şeye Rağmen-Başarı, Adalet ve Hüznün Hikayesi Rüstem Tatar” isimli biyografi kitabının tanıtımına Rüstem Tatar’ın yanı sıra eşi İsmet Tatar, oğlu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, diğer aile üyeleri, kitabın yazarı Ferhat Atik ve bazı yazarlar katıldı.

RÜSTEM TATAR

Kitabın tanıtımında konuşan Rüstem Tatar, hayatı ve anılarından kesitler paylaştı.

Öğrenciyken tıp bursu kazandığını anlatan Tatar, tıp okumaktan vaz geçerek iktisat eğitimi aldığını ifade etti.

Kitabın Ferhat Atik’in eseri olduğunu söyleyen Rüstem Tatar, Atik’i tebrik etti “Ben de üslubundan zevk aldım kitabı okuduğumda…” dedi.

Aslen Polili olduğunu ve bilgi toplamaya oradan başladıklarını ancak kaynak sıkıntısı çektiklerini belirten Tatar, devlete, bütün bölgelerde ve köylerde muhtarlar veya yetkililer aracılığıyla sosyal hayatı kayda alacak belgeler ve bilgiler toplanması önerisinde bulundu.



Rüstem Tatar, her bölgede veya köylerde bilgi birikimine sahip kişiler bulunduğunu, bu kişilerin ölmesiyle birlikte bilgilerin de ortadan kalktığını belirterek kaynak çalışmasına dikkat çekti. Rüstem Tatar, “Böylece kaynaklar otomatik olarak ortaya çıkacak. Kaynak eksikliği var; temennim gençlerimize bu aşılansın. Bence en mühimi sosyal tarihimize katkıda bulunacak bir kaynak yaratmak. Bu kaynaklar olursa yazarlar bunların üzerine çok daha iyi yayınlar yaparlar” diye konuştu.



FERHAT ATİK

Kitabın yazarı Ferhat Atik de, biyografi meselesini çok önemsediğini, tarihlerin arasını bireylerin hayatlarının doldurduğunu belirterek, Rüstem Tatar’ın hayatının büyük mücadelelerle geçtiğini, çok uzun zamandır insanlara belge niteliğinde sunulacak bir hayat yaşadığını kaydetti.

Atik, “Bunu birlikte değerlendirdiğimizde ben yazarken çok büyük bir keyif aldım, aslında kitap biraz belgesel gibi. Resimlerle desteklediğimiz bütün süreçleri anlattığımız bir mesele. Bunun içerisinde biraz bireylerin hayatlarının gün ışığına çıkmasıyla biyografiler topluma yeni ışıklar, yeni bakış açıları kazandırıyor. Bu nedenle de benim keyifle yazdığım gerçek bir hikaye oldu” dedi.

Rüstem Tatar’la uzun bir sürede güzel çalıştıklarını kaydeden Atik, müthiç bir hafızaya sahip olduğunu belirttiği Rüstem Tatar’ın 60 yıl önceki bir olayın tüm detaylarına hakim olduğunu, bunun kendisine büyük bir keyif verdiğini ve kitabın büyük bir kaynak özelliği taşıdığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI TATAR: “BABAM HER ZAMAN REHBER OLDU”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kitabın tanıtımı sırasında duygusal anlar yaşadı.

Tatar, kitaba katkıları nedeniyle yazar Ferhat Atik’e teşekkür etti.

Babası Rüstem Tatar’ın memlekete ve Kıbrıs Türk halkına çok büyük hizmetleri olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, babasından aldığı kültürle yetiştiğini ve babasının her zaman kendisine rehber olduğunu söyledi.

Her zaman babası Rüstem Tatar’a layık bir evlat olmaya çalıştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “İyi ki Rüstem Tatar benim babamdır.” dedi.



