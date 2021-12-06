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Ruso TAK'a konuştu

Pandemi Hastanesi doktorlarından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Derlen Özgeç Ruso, TAK'a açıklamalarda bulundu

06 Aralık 2021 Pazartesi 14:50
Ruso TAK'a konuştu

Pandemi Hastanesi doktorlarından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Derlen Özgeç Ruso, hastanenin yüzde yüze yakın dolu olduğunu kaydetti.

Ruso, TAK’a yaptığı açıklamada, Covid-19’dan kaybedilen hasta sayısının dün itibarıyla 110’a ulaştığını kaydeden Ruso, hastaların ölüm hızında bir artış olmadığını, yaşlı ve risk grubundaki hastaların kaybedildiğini belirtti.

Ek hastalığı olmayan genç kişilerde de hastalığın ağır seyredebileceği konusunda uyaran Ruso, akciğerleri etkilediği için hastalığın ölümcül seyrettiğini, “Covid zatürresi” denilen tabloda nefes darlığı yaşayan hastaların solunum desteğine ihtiyaç duyduğundan entübe edilebileceğini ifade etti.

Okullardaki vaka artışıyla ilgili soru üzerine Ruso, ilgili bakanlıkların denetimi artırması gerektiğini belirterek, hazırlanmasında Tabipler Birliği’nin de rol aldığı kılavuzlarda neyin, ne şekilde yapılacağının belli olduğunu söyledi.

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Son varyantların çocukları da etkilediğini belirten Ruso, “Okul sonrasında çocuklara risk grubundaki nene ve dedeleri bakıyor. Bu yaş grubu Covid-19’u, torunlarından bulaşıyor” dedi.

Covid-19 geçiren kişilerde ilk dört hafta boyunca nefes darlığı, çarpıntı, erken yorulma gibi belirtilerin devam edebileceğini söyleyen Ruso, böyle kişilerin takip edilebileceği Post-Covid polikliniklerine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ruso, “Şu an için elimizde veri yok ama bazı hastaların şikayetlerinin Covid-19’u geçirdikten uzun süre sonra devam ettiğini biliyoruz. Covid-19 sadece akciğerleri değil, beyni, kalbi de tutabilen bir hastalık” dedi.

Ruso, aşılanmaya hız verilmesi gerektiğini, aşının bireysel değil, toplum sağlığını ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 06.12.2021 15:54
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