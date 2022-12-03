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Ruso'da Hüsran
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Ruso'da Hüsran

03 Aralık 2022 Cumartesi 18:41
Ruso'da Hüsran

Lefke Forest'i Dibe itti :0-4
Necmi Belge 
 KKTC AKSA Süper ligi'nin 11.haftasında Şht.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan zor karşılaşmasında konul Lefke K.Kaymaklı'yı sürklase etti.
Karşılaşmayı 4-0 kazanan Lefke puan sayısını 19'a çıkarırken, Forest 11 puanda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 16.dakikada Kaan Savaşkan'ın golü ile 1-0 Lefke'nin üstünlüğünde sona erdi.
Lefke'nin üstünlüğünde geçen ikinci yarıda 48 ve 60.dakikalarda Yılmaz Şipal ile 59.dakikada  Azîz Özsakallı'nın golleriyle karşılaşma 4-0  sona erdi.

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