Ruso'da Hüsran

Lefke Forest'i Dibe itti :0-4

Necmi Belge

KKTC AKSA Süper ligi'nin 11.haftasında Şht.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan zor karşılaşmasında konul Lefke K.Kaymaklı'yı sürklase etti.

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Lefke puan sayısını 19'a çıkarırken, Forest 11 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 16.dakikada Kaan Savaşkan'ın golü ile 1-0 Lefke'nin üstünlüğünde sona erdi.

Lefke'nin üstünlüğünde geçen ikinci yarıda 48 ve 60.dakikalarda Yılmaz Şipal ile 59.dakikada Azîz Özsakallı'nın golleriyle karşılaşma 4-0 sona erdi.