Rus ve Ukraynalılar KKTC’ye akın etmeye başladı

Rus ve Ukraynalılar, Rusya, Ukrayna savaşı sonrası KKTC’ye de akın etmeye başladı. KKTC’ye geride bıraktığımız 2022 yılında gerek Rusya gerekse Ukrayna uyruklu binlerce yolcunun giriş yaptığı saptandı.

Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 11 ayda hava ve deniz limanları ile kara giriş kapılarını kullanarak 121 bin 496 Rus vatandaşı ile Ukrayna vatandaşı KKTC’ye geldi.

2021 yılının aynı döneminde Kuzey Kıbrıs’a giriş yağan her iki ülke vatandaşlarının toplam sayısı sadece 32 bin 197 kişiydi.

Kaynak: Halkın Sesi Gazetesi