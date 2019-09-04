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Rus ve Çinlilerin Maraş ilgisi...

Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Rumların terk ettiği, KKTC’nin ise 45 yıldır kapalı tuttuğu Maraş kentindeki gayrimenkullerle Rus ve Çinli şirketlerin ilgilendiği ortaya çıktı. Bu şirketler, elinde Maraş tapusu olan Rumlara satın alma teklifi götürüyor.

Rus ve Çinlilerin Maraş ilgisi...

Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Rumların terk ettiği, KKTC’nin ise 45 yıldır kapalı tuttuğu Maraş kentindeki gayrimenkullerle Rus ve Çinli şirketlerin ilgilendiği ortaya çıktı. Bu şirketler, elinde Maraş tapusu olan Rumlara satın alma teklifi götürüyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 08:53
Rus ve Çinlilerin Maraş ilgisi...

KKTC’nin 1974’ten bu yana kapalı tutulan turistik Maraş kentini Türk yönetimi altında açmaya yönelik adımlarının ardından, Rus ve Çinli şirketler, ellerinde Maraş tapusu bulunan Rumlara, “Satın almaya hazırız” teklifleri götürüyor. Rum Dışişleri Bakanı ile görüşen Maraşlı Rumların örgütü, “Mülklerinizi satmayın” çağrısı yaptı. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Rumların terk ettiği, KKTC’nin ise, 45 yıldır kapalı tuttuğu Maraş kentinde 1974 öncesinde yaşayan Rumların ‘Maraş belediyesi’ teşkilatı bulunuyor. Rumlar, Girne ve Güzelyurt’tan göç eden Rumlar arasında yaptığı gibi, Maraş kenti için de sembolik belediye başkanlığı seçimleri yapıyor.

MÜLKLER DEĞERLENDİ

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Rum yönetimi ve Maraş kentinden ayrılan yaklaşık 30 bin Rum’un yer aldığı bu örgüt, KKTC hükümetinin, AİHM kararları çerçevesinde Maraş’taki bireysel mülkiyetlere ‘takas, tazminat ve iade’ gibi yöntemlerle çözüm bulmak amacıyla attığı adımlardan paniğe kapıldı. KKTC’nin Maraş’ı Türk yönetimi altında yerleşime açma adımları Kıbrıs Rum yönetiminde bulunan Rum ve Çin sermayesinin de harekete geçmesine yol açtı. Rum avukatlar aracılığıyla harekete geçen Rus ve Çinli şirketler, Maraş göçmenlerine mülklerini satmaları yönünde teklifler sunmaya başladı.

BAKANLIKTA TOPLANTI

Maraşlılar örgütünün yönetimi önceki gün Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüşerek, yabancı sermayenin ‘satın alma’ girişimlerini ele aldı. Toplantının ardından Maraşlılar örgütü lideri 
Simos Yoannu, göçmenlere çağrıda bulunarak, “Dikkatli olun ve mülklerinizi yabancı şirketlere satmayın, satarsanız, Maraş’a geri dönüş ve Kıbrıs müzakerelerinde elimiz 
zayıflar” uyarısı yaptı.

TAPU KAYITLARI

Maraşlılar örgütünün yönetimi kurulu üyesi Nikos Karullas da kentteki son gelişmelerin ardından Rum yönetiminde üslenen Çinli ve Rus sermayesine hizmet eden aracıların Maraşlı göçmenlerin kapılarını çaldığına dikkat çekti. Karullas, alıcı şirketlerin tapu kayıt bilgileriyle kapıları çaldığını belirterek, “Tapu kayıt bilgilerine ulaştıklarına göre, bu şirketler Kıbrıslı Türklerle işbirliği yapıyor” iddiasında bulundu.

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