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Rus uyruklu zanlı İgor Yusin mahkemeye çıkarıldı

Ülkemize Ercan Havalimanı’ndan 22 kilo uyuşturucu madde ile gelen Rus uyruklu zanlı İgor Yusin suç üstü tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Rus uyruklu zanlı İgor Yusin mahkemeye çıkarıldı

Ülkemize Ercan Havalimanı’ndan 22 kilo uyuşturucu madde ile gelen Rus uyruklu zanlı İgor Yusin suç üstü tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:23
Rus uyruklu zanlı İgor Yusin mahkemeye çıkarıldı

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Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı İgor Yusin'in 5 Ekim 2019 tarihinde, saat 02.15 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapMak istediği sırada gümrük memuru tarafından piysa değeri 4 milyon TL değerinde 20 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde İle 2 kilo ağırlığında türü henüz tespit edilemeyen   beyaz renk maddeler bulunarak  emare olarak alındığını ve zanlının  tutuklandığını söyledi. Polis memuru Kağan Kurtbir mesele ile ilgili soruşturmanın yeni başladığını ve zanlının  henüz ifade vermediğini belirtti. Polis mesele ile ilgili emare alınan konu uyuşturucu maddelerin devlet kimya labaratuvarına göndermek için zamana ihtiyaç olduğunu ve mesele ile ilgilibağlantısı olduğuna inanılan ve aranan sahsın olduğunu belirterek tahkitanın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı bavul içerisinde ne olduğunu bilmiyordum dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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