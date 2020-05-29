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Rumun bize insani konularda bile tahammülsüzlüğü bir kez daha ortaya çıktı

İngiliz yayın kuruluşu BBC ,İngiltere’de vefat eden bazı Kıbrıslı Türklerin cenazelerinin KKTC'ye uçak seferlerinin koronavirüs sebebiyle durması yüzünden getirilemediğiyle ilgili haber yaptı..Rum lobisi baskıyla haberi ve videoyu kaldırttı..

29 Mayıs 2020 Cuma 09:30
Rumun bize insani konularda bile tahammülsüzlüğü bir kez daha ortaya çıktı
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Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerarası hava trafiği de durunca yurtdışında hayatını kaybedenlerin cenazeleri de ülkelerinde defnedilemedi..

İngiltere’de hayatını kaybeden bazı Kıbrıslı Türklerin de cenazeleri KKTC'ye getirilemeyince İngiliz yayın kuruluşu BBC, konuyu gündeme taşıdı.

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BBC haberinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve KKTC’nin Londra Temsilcisi ifadelerini kullandı.

Haberde, cenazelerin getirilmesinin KKTC Bakanlar Kurulu’nun iznine tabi olduğu belirtildi.

Haberin videosunda ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı görüntülerde yer aldı.

Haberin yayınlanmasının ardından Rum lobisi hemen faaliyete geçti ve BBC üzerinde baskı kurdu..

Bu oyuna alet olan BBC ise haberi ve videoyu yayından kaldırdı.

Tamamen insani bir olayda bile Rum lobisinin KKTC'ye tahammülsüzlüğü ise tepki çekti.

Anahtar Kelimeler:
Bbc Kıbrıslıların CenazeleriBbc Kktc Haberi
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