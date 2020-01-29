Rumlardan Özersay’ın Londra’daki  konuşmasını Engelleme Girişimi

RUMLARDAN ÖZERSAY’IN LONDRA’DAKİ KONUŞMASINI ENGELLEME GİRİŞİMİ
ÖZERSAY’IN ÜNİVERSİTEDEKİ KONUŞMAYI BAKAN SIFATIYLA YAPMASINI ENGELLEYEMEYEN ÖĞRENCİLER EYLEME HAZIRLANIYOR
Londra, 29 Ocak 2018 (TAK): Londra’da çeşitli temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın King’s College’de yapacağı konferans etkinliğini iptal ettirmek için Yunan ve Rum öğrenciler kampanya başlatırken, İngiltere’deki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temsilciliği de üniversiteye mektup göndererek engelleme girişiminde bulundu. Özersay’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı” sıfatıyla konferans verecek olmasını kabul edilemez olarak nitelendiren grup tüm Yunan ve Rum öğrencilerin okul yönetimine mektup göndererek etkinliğin iptal edilmesini isteme çağrısında bulundu.
RUM BÜYÜKELÇİ’DEN ÜNİVERSİTEYE PROTESTO MEKTUBU
RUM VE YUNAN ÖĞRENCİLERDEN ÜNİVERSİTE ÖNÜNDE PROTESTO
Bakan Özersay’ın konuşma yapacağı etkinliği iptal ettiremeyen Rum ve Yunan öğrencilerin etkinlik öncesinde üniversite binası önünde eylem yapmaya hazırlandıkları ve bu yönde sosyal medya hesaplarından çağrı yaptıkları kaydedildi.
Rum ve Yunan öğrenciler tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz yıl Manchester Üniversitesi’nde de Kudret Özersay’ın KKTC Dışişleri Bakanı olarak konuşma yaptığı ve onun da engellenemediği hatırlatıldı.
(FG)