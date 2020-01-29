Rumlardan Özersay’ın Londra’daki  konuşmasını Engelleme Girişimi

RUMLARDAN ÖZERSAY’IN LONDRA’DAKİ KONUŞMASINI ENGELLEME GİRİŞİMİ

ÖZERSAY’IN ÜNİVERSİTEDEKİ KONUŞMAYI BAKAN SIFATIYLA YAPMASINI ENGELLEYEMEYEN ÖĞRENCİLER EYLEME HAZIRLANIYOR

Londra, 29 Ocak 2018 (TAK): Londra’da çeşitli temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın King’s College’de yapacağı konferans etkinliğini iptal ettirmek için Yunan ve Rum öğrenciler kampanya başlatırken, İngiltere’deki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temsilciliği de üniversiteye mektup göndererek engelleme girişiminde bulundu. Özersay’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı” sıfatıyla konferans verecek olmasını kabul edilemez olarak nitelendiren grup tüm Yunan ve Rum öğrencilerin okul yönetimine mektup göndererek etkinliğin iptal edilmesini isteme çağrısında bulundu.

RUM BÜYÜKELÇİ’DEN ÜNİVERSİTEYE PROTESTO MEKTUBU

Bakan Özersay’ın King’s College’de yapacağı konuşmayı engellemek için Rum büyükelçinin de üniversite yönetimine bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Buna rağmen üniversite yönetiminin geri adım atmadığı ve Bakan Özersay’a kendi sıfatıyla yani “KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı” olarak konuşma imkanı vereceği kaydedildi.

RUM VE YUNAN ÖĞRENCİLERDEN ÜNİVERSİTE ÖNÜNDE PROTESTO

Bakan Özersay’ın konuşma yapacağı etkinliği iptal ettiremeyen Rum ve Yunan öğrencilerin etkinlik öncesinde üniversite binası önünde eylem yapmaya hazırlandıkları ve bu yönde sosyal medya hesaplarından çağrı yaptıkları kaydedildi.

Rum ve Yunan öğrenciler tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz yıl Manchester Üniversitesi’nde de Kudret Özersay’ın KKTC Dışişleri Bakanı olarak konuşma yaptığı ve onun da engellenemediği hatırlatıldı.

(FG)